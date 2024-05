Urbanismo, mentiras y cintas de vídeo

En Urbanismo dan el cante. O, mejor dicho, se oye el cantazo en cuanto uno busca en los archivos y cruza datos. Es sabido que la Gerencia adjudicó obras por casi 200.000 euros en el antiguo convento de Santa Clara a la empresa donde es apoderada la hija de su director de Economía y Administración, Manuel J. Valdivieso, persona clave en la gestión de todos los asuntos internos del organismo autónomo. Valdivieso certificó a este periódico en su día que se inhibió del proceso, requisito que no anula el debate sobre la idoneidad, mucho menos sobre la ética de la adjudicación. Para el personal de la Gerencia no solo era y es conocida la relación de padre e hija, sino más detalles que ahora trascienden. Es un hecho notorio que Manuel Valdivieso, Ramón Cuevas Rebollo, director general de la empresa Buró 4, beneficiada por el proyecto de Santa Clara; y María José Valdivieso Navarro, apoderada de la citada empresa e hija del referido alto cargo del organismo municipal autónomo, comparten protagonismo en actuaciones musicales difundidas en la red YouTube, como es el caso de la grabación efectuada en la Casa Natal de Velázquez en mayo de 2019. Toda la Gerencia conoce la relación fluida y la complicidad entre el director general de la empresa beneficiada y el alto cargo de Urbanismo. Inhibirse del proceso no era, precisamente, una garantía para asegurar la libertad de criterio de la comisión de contratación.

Ítem más. En el antiguo monasterio de Santa Clara se celebró la polémica copa de Navidad “financiada por una empresa colaboradora”, según el correo electrónico convocante, que ahora investiga la Fiscalía de Sevilla tras haber recibido dos denuncias de sendos particulares. ¿Quién convocó el festolín? Manuel Valdivieso por medio del correo corporativo de la dirección que ostenta. La copa ha supuesto una verdadera crisis en la Gerencia, pues nunca ha sido costumbre su celebración (sí lo ha sido la que se celebra en las vísperas de Feria y que sirve el responsable del bar de la casera) y porque ha sido motivo de una petición del Grupo Socialista de comparecencia extraordinaria del delegado de Urbanismo, una iniciativa solo frenada por Vox. El delegado, Juan de la Rosa, aseguró en su día que la celebración de la copa estaba amparada en las contraprestaciones de la empresa adjudicataria de la explotación de las Setas de la Plaza de la Encarnación. No hay un solo epígrafe en ese documento que contemple semejante gasto, que no sería posible ni siquiera bajo la modalidad del patrocinio. Cuando menos resulta feo o poco adecuado que una empresa que recibe proyectos muy importantes de la Gerencia pague la fiesta de Navidad de los trabadores de este organismo. La copa constó de quince platos y una hora de barra servidos por una de las principales firmas hosteleras.

A la fiesta de Navidad fueron convocados los más de 300 empleados de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente. Juan de la Rosa, delegado del ramo, trató de restar importancia al agasajo celebrado en un edificio que, además, es Bien de Interés Cultural y que no guarda relación alguna con las Setas.Buró 4 recibió la adjudicación de trabajos en Santa Clara en un “procedimiento abierto multicriterio” con fecha de 6 de julio de 2023. María José Valdivieso es apoderada de Buró 4 desde el 15 de octubre de 2020, cargo que mantiene en la actualidad. El padre, como se ha referido, se inhibió del proceso de adjudicación de manera formal. La empresa (es evidente) no renunció a aspirar al proyecto en ningún momento.El caso es que Buró 4 ya ha recibido un primer pago de 109.673 euros de los presupuestos de la Gerencia. Hay previsto en el proyecto de las cuentas de 2024 una partida de 81.726 euros para el mismo proyecto, pero de momento los presupuestos están pendientes del acuerdo político que permita su aprobación. La propia empresa Buró 4 difunde en su web las trabajos que realiza en Santa Clara, además de otros. En octubre de 2022 anunció que se había adjudicado la asistencia técnica para la restauración integral del convento. Y en marzo de 2023 dio a conocer que había obtenido el proyecto de ejecución del nuevo espacio museístico.

Manuel José Valdivieso Fontán (Sevilla, 1965) es licenciado en Derecho y en Ciencias Empresariales. La mayor parte de su trayectoria profesional ha transcurrido en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, donde ha desempeñado diferentes cargos y donde cuenta con un notable grado de poder e influencia, según todas las fuentes consultadas y tal como se puede comprobar por los innumerables e importantes expedientes que pasan por sus manos. También ha estado vinculado formalmente con empresas del emergente sector turístico.