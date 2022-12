Así clasifica el PP los pueblos de Sevilla de cara a las municipales

La provincia de Sevilla preocupa mucho al andaluz. Muchísimo. Se tiene claro que el resultado del pasado 19-J no se trasladará a los pueblos. Pero no se está dispuesto a aceptar que eso sea así de forma irremediable. La estructura regional ya ha dado serios avisos a la provincial de la necesidad de coger fuerza, dar empuje, buscar candidatos e imprimir una moral de victoria. ¿Por qué? Porque jamás ha partido el PP de una situación tan boyante como la actual:una mayoría absoluta con victorias en números de votos en sitios tan tradicionalmente hostiles como Dos Hermanas o pueblos de la Sierra Morena. No se puede desperdiciar esa inercia. Sería un error.

Por eso el PP andaluz tendrá “monitorizado” el trabajo del partido en Sevilla. ¿Por qué renunciar a conseguir algún día el control de la Diputación Provincial? Ahora o nunca, consideran en la sede regional, que es lo mismo que decir en San Telmo. No basta con la supuesta paz en el PP de Sevilla, tan agitado en los últimos años. Hay que hacer de las próximas elecciones municipales un nuevo 19-J en versión local. Eso reforzaría la condición de Moreno como un fortísimo barón del PP a todos los niveles. Pero para eso hace falta, cómo no, tener candidatos solventes designados para más de cien pueblos, una tarea en la que siempre han sufrido los sucesivos presidentes provinciales y sus correspondientes secretarios generales.

El PP de Sevilla cuenta en la actualidad con las alcaldías de Benacazón, Burguillos, Carmona, Mairena del Alcor, Herrera, Huévar, Pilas, Tomares y Villanueva del Ariscal. Perdió la de Lora del Río tras una moción de censura. Para la alcaldía de la Roda se alcanzó un pacto con IU de tal forma que dos años es de un partido y los otros dos del otro. El PP forma parte de los gobiernos de Sanlúcar la Mayor y Palomares del Río. No hay más poder en los más de cien ayuntamientos.

En Valencina de la Concepción fue la lista más votada, pero la edil de Ciudadanos pactó con el PSOE. En esta localidad del Aljarafe, por cierto, el PP obtuvo en 2019 un total de seis concejales, no cinco como por error se registra en la información interna del partido.

En Bormujos pasó lo mismo que en Valencina. El PP podía haber gobernado con Ciudadanos y Vox, pero la formación naranja pactó con el PSOE. El caso es que se considera obligado mejorar mucho los resultados en las próximas elecciones municipales tras el éxito incontestable de las autonómicas. Y de momento no se aprecia que vaya a ocurrir algo parecido al 19-J. Por eso se ha producido un toque de atención en toda regla. Uno de los documentos internos que maneja el partido divide los pueblos en tres categorías. Se trata de un instrumento de trabajo para la cúpula del partido y su equipo directo de colaboradores. La primera hace referencia a las localidades que “pueden y deben ser visitadas”, en la que, por ejemplo, figuran la capital y aquellos pueblos donde gobierna el PP.

En otra categoría hay municipios que son relegados a la “espera” antes de ser visitados. Y una tercera categoría en la que se requiere una “consulta previa” con el aparato del partido en el caso de que se quieran convocar actos. Se trata de criterios de trabajo a seis meses de las municipales donde el PP no solo aspira a recuperar la Alcaldía de Sevilla, que perdió en 2015, sino a aumentar de una vez por todas la cuota de poder municipal en una provincia que siempre se tiñe de rojo en las elecciones locales por mucho que lo haya hecho de azul en las generales y en las andaluzas. La gran clave en todos los casos, sin duda, es la designación de los cabezas de lista. El proceso es complejo, exige un estudio pormenorizado de cada territorio y hallar el perfil adecuado cuando cada vez queda menos tiempo.

Consulte la 'situación' de los municipios de Sevilla para el PP

En la siguiente tabla interactiva se puede consultar la clasificación de los pueblos de Sevilla para el PP. Teclee el nombre del municipio en el buscador incorporado para conocer la situación de la localidad para el Partido Popular.