¿Iluminación de cuaresma o de rótulo de club de carretera en la Campana?

Tantas farolas fernandinas en Sierpes en sustitución de las denominadas de carretera para que un comercio instale una fortísima iluminación morada que provoca eso que llama contaminación paisajística. Hemos pasado de las susodichas farolas de carretera a las luces... de rótulo de club de carretera. ¿O tenemos un trozo de Barrio Rojo de Amsterdam en el corazón de la barroca Sevilla? Aquí demasiados comercios se pasan por donde dijimos la declaración de conjunto histórico declarado de la ciudad. Nadie se para a prever el daño que puede causar en el casco histórico, a imaginar fórmulas de captación del cliente sin provocar agresiones. Ora un paquete gigante de patatas fritas en un balcón de la Plaza del Salvador, ora rótulos estridentes en rojo en Santo Tomás, ora fachadas estruendosas que combinan grandes letras en blanco y negro como ocurrió en la misma Sierpes, ora esta iluminación que pide gafas de sol. La Gerencia de Urbanismo intervino en cada caso enumerado, pero las agresiones se reproducen como las cucarachas. El gerente de Urbanismo, señor Vázquez, parece obligado a jugar al pilla-ratón a la espera de que salga una atrocidad para darle con la escoba del expediente disciplinario. ¿Alguna ordenanza habrá al respecto, no? Porque en el Plan de Usos de las Setas no hay un solo epígrafe (¡ni uno!) que ampare el copazo de Navidad. Y eso que nos hemos mirado los papeles con paciencia de prioste que elabora un monte de claveles. Pinocho anda suelto. Yo no digo ná. Silencio, Sevilla.

No hemos conseguido que alguien interesado en abrir un negocio en el centro de una como Sevilla tenga motu proprio una sensibilidad con las características del lugar escogido. No debería hacer ni falta que interviniera el Ayuntamiento o la Comisión de Patrimonio de la Junta de Andalucía. Aquí se aplica con demasiada frecuencia el "¡Pista que va el artista!". Y te colocan lo mismo unas luces moradas para vender bisutería que una fachada con jamones y cochinos para vender fiambres. ¿Qué más da? Trabajo tiene por delante el gerente para seguir dando esplendor a Sierpes. Quizás podríamos jugar con el lenguaje y permitir la iluminación cuaresma en los comercios del centro. Y así dormimos mejor, ¿no? Como llamar Acto de Navidad a la Convidá de Navidad por cuenta ajena. Echamos de menos cuando el problema de esta calle eran los trileros. El garbancito que perdimos, como el patrimonio histórico. Qué bien quedarán las luces moradas en Semana Santa. Todo por la Semana Santa. A ver si colocan el cartel de 2024 en el escaparate de este comercio de luces moradas. Esos contrastes del rojo Salustiano y el morado... cuaresma.