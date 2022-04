Fue con vistas al Guadalquivir en casa de Carlos Herrera. Un aperitivo en la azotea. Unas vistas privilegiadas hacia la Catedral recién iluminada, la montaña hueca con su alminar que en tiempos gozaba de la hegemonía visual en la ciudad, pero que hace mucho tiempo compite con. otros edificios. Aun así, Feijóo se maravilló de la estampa. Era sábado. El congreso terminó a mediodía sin mayores contratiempos. Tocaba disfrutar de esas horas felices de los inicios de mandato, cuando todo es miel, esa miel que en política dura quince minutos y e futbol una semana.

A la primera cena de Feijóo como presidente del PP, con Herrera y Pepa Gea de anfitriones, asistieron también el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y su mujer, el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando López Miras, Alberto Herrera Montero, el diputado nacional y ex delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Bernabé, y una hermana de Feijóo y su marido.

Feijóo acudirá el miércoles a la Casa Real para cumplimentar a Felipe VI. El presidente Sánchez ofreció recibirle el martes en el Palacio de la Moncloa, pero el gallego ha expuesto que el jefe del Estado debe ser el primero. Los servicios de prensa de la Moncloa, ay, filtraron el asunto. A Sanchez le ha salido mal el enésimo intento de jugar a ser jefe del Estado.

La cena dio para hablar de todo eso y mucho más. Dicen que el menú, servido por Bodegas Campos (Córdoba), consistió en mazamorra y lubina. Los caldos fueron de María Remirez de Ganuza y Emilio Moro. Y la charla se prolongó hasta las dos de la madrugada gracias a un vino húngaro de postre muy singular: Tokay, de Bodegas Vega Sicilia

En una casa particular no hay mirones, como sí los hubo en la noche del viernes. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso cenó con el mismo Herrera es anoche en Tía Consuelo, el establecimiento de Robles en la Cuesta del Bacalao que hace esquina con Placentines. La madrileña, que descartó hoteles y prefirió hospedarse en un apartamento de la calle Alfonso XII, llegó andando desde la calle Segovias. Isabel sabe que toda la crisis del PP en Madrid no ha terminado, el futuro se le ha complicado a largo plazo por mucho que todo, al final, quede en nada

Muy cerca cenó a esas mismas horas el presidente saliente, Pablo Casado, también en uno de los establecimientos de Robles. Casualmente, Casado y Herrera se cruzaron tras las cenas, ya sin presencia de la presidenta madrileña. "La cabeza del astado, mi cabeza, la tienes tú encima de tu chimenea", le dijo Casado al periodista en referencia a que su destino político se fue al traste en aquella entrevista radiofónica en la que Pablo no estuvo nada bien. Todo fue con buen humor. Casado estaba relajado, liberado y feliz. O al menos era o que transmitió en ese momento.