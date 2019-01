El Podcast de La Ventana Pop (Programa 100)

¡Bienvenido al primer programa del año! Arrancamos con el estreno del nuevo sencillo de El Lobo en tu Puerta, La amante de Guti, y a partir de ahí dedicamos El Podcast de La Ventana Pop a repescar novedades publicadas en los últimos compases de 2018, trabajos tan notables como los de Lost Twin, Califato ¾, Hairy Nipples, Escuelas Pías, Nadie Canta y Bronquio. Además, suenan también canciones que avanzan discos por llegar a cargo de Los Rosarios, Apartamentos Acapulco y Kiko Veneno. Ya sabe... ¡Suba el volumen!

Como siempre, puede escuchar El Podcast de La Ventana Pop en el reproductor bajo estas líneas o, también, en la web de ScannerFM.

Tracklist

01.-El Lobo en tu Puerta: La amante de Guti

02.-Los Rosarios: Selenitas

03.-Hairy Nipples: X-Bomb

04.-Hairy Nipples: Like Everybody Else

05.-Apartamentos Acapulco: Deseo

06.-Lost Twin: Odessa Keys

07.-Lost Twin: Mute City

08.-Califato ¾: Hambre de çangre

09.-Califato ¾: Arperxín

10.-Kiko Veneno: La higuera

11.-Bronquio: Estás chill

12.-Escuelas Pías: La carrera espacial13.-Nadie Canta: Mi privacidad

14.-Nadie Canta: Famoso