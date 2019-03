El Podcast de La Ventana Pop (Programa 103)

Del deslumbrante debut de Riverboy al hipnótico Gurú de Pony Bravo; de la turbadora María Guadaña a la poderosa Abbi Fernández; de la urgente orfebrería de Airbag al clasicismo de Rusty River... Sin olvidar las buenas noticias a cargo de Mágicos Cabrones del Ruido, Los Rosarios, Apartamentos Acapulco y Pecesbarba. El Podcast de La Ventana Pop continúa tomándole el pulso a la actual escena andaluza y el diagnóstico parece claro: desbocado.

Como siempre, puede escuchar El Podcast de La Ventana Pop en el reproductor bajo estas líneas o, también, en la web de ScannerFM.

Tracklist

01.-Riverboy: Cigar Man

02.-Riverboy: The Wind in The Willows

03.-Rusty River: (Sometimes) So Down

04.-María Guadaña: La muerte

05.-Abbi Fernández: Luna de sangre

06.-Pony Bravo: Loca mente

07.-Pony Bravo: Casi nazi

08.-Mágicos Cabrones del Ruido: Somos la gente

09.-Los Rosarios: Caja de espíritus

10.-Apartamentos Acapulco: Algo que aplastar o pisotear

11.-Airbag: Cita en Honolulu

12.-Airbag: El centro del mundo

13.-Pecesbarba: No lo pierdas