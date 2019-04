El Podcast de La Ventana Pop (Programa 106)

All La Glory publica el último avance de su inminente Disco fantasma; Bronquio lanza un nuevo doble sencillo y Vera Fauna nos deslumbra con Los naranjos. Más novedades con los gaditanos The Mantra, los onubenses Delbosque y el granadino Bastian's World. Y de propina, algunos conciertos recomendados: Elemento Deserto en acústico; Airbag y su Cementerio indie; Lucro y Sweethearts From America en la Evil Monkey Conga Party y Beladrone y Escuelas Pías, entre otros, en la despedida de Mango Tonight. ¡Suba el volumen!

Como siempre, puede escuchar El Podcast de La Ventana Pop en el reproductor bajo estas líneas o, también, en la web de ScannerFM.

Tracklist

01.-All La Glory: Roma

02.-Bronquio: Altar

03.-Bronquio: Manifestación

04.-Vera Fauna: Los naranjos

05.-Elemento Deserto: Loopback

06.-The Mantra: Where I Go

07.-Lucro: Yuka

08.-Sweethearts From America: Red Lines

09.-Airbag: Koi No Yokan

10.-Delbosque: Las fuerzas

11.-Delbosque: La lista negra

12.-Beladrone: La flecha

13.-Escuelas Pías: Última estación

14.-Bastian's World: World City Lights

15.-Bastian's World: Now We Rise