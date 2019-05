El Podcast de La Ventana Pop (Programa 108)

I Am Dive avanza con The Fog la segunda entrega de su anunciada serie de epés; The Royal Landscaping Society revisan su trayectoria con el sello californiano Matinée Recordings y, desde Granada, Lebend y Apartamentos Acapulco presentan sus últimos sencillos. Le Parody ya tiene su Porvenir en la calle y María José Llergó avanza debut en largo con Me miras pero no me ves, una canción producida por Lost Twin. El guitarrista flamenco Dani de Morón se suma al cartel del DV+HPR, donde también actuará Riverboy. Coppermine presenta en vivo en Sevilla Gota a gota EP y María Guadaña nos receta sus Remedios paganos. Para terminar, The Gardener & Industrias 94 remezclan a Juan Moneo El Torta y Kiko Veneno se apunta, junto a otros ilustres verdiblancos, al 60 aniversario de la Peña Cultural Bética Barrio de la Feria. Ahí es ná.

Como siempre, puede escuchar El Podcast de La Ventana Pop en el reproductor bajo estas líneas o, también, en la web de ScannerFM.

Tracklist

01.-I Am Dive: The Fog

02.-The Royal Landscaping Society: A To Fade In

03.-The Royal Landscaping Society: Goodbye

04.-Lebend: By Your Side

05.-Apartamentos Acapulco: Viento

06.-Le Parody: Flores

07.-María José Llergó: Me miras pero no me ves

08.-Dani de Morón con Rocío Márquez: Tangos

09.-Riverboy: To You

10.-Coppermine: La encina

11.-María Guadaña: La no novia

12.-The Gardener & Industrias 94: Mawt Rihla

13.-Kiko Veneno: Títiri Títiri