"Agradezco que nuestros directos gusten todavía más que nuestros discos"

En activo desde 2009, la de BeatLove, dúo integrado por Myriam Fernández y Benjamín Jiménez, es una carrera de fondo desde Utrera jalonada por ocho deliciosos títulos de electrónica mutante, casi siempre en formatos cortos a cargo de diversos sellos underground, y notables alegrías, como su reciente triunfo, el pasado 20 de octubre, en el apartado Urban del concurso musical Villa de Bilbao, uno de los más longevos del país. Con Beautiful Accident, sello especializado del DJ y productor uruguayo afincado en Barcelona Fernando Lagreca, acaban de poner en circulación su última entrega hasta la fecha, Gorilla, un EP digital con cuatro cortes que retrotrae la escucha al deephouse de los 90.

-¿Venían de otro grupo o BeatLove fue el primero?

-Los dos veníamos del hip hop. Yo había colaborado con raperos haciendo coros y Benjamín había hecho cosas como productor. Nos conocimos y comenzamos a descubrir nuevos géneros. Sobre todo la electrónica, el trip-hop... Empezamos a hacer cosas así, también mirando al pop, aunque creo que ahora hacemos algo muy diferente.

-Hoy cuentan con hasta ocho trabajos en diferentes sellos, incluidas autoediciones...

-Nuestra presentación fue un epé con dos temas, Two, un poco en plan éstos somos nosotros y esto es lo que vamos a hacer. A partir de ahí fuimos sacando diferentes discos, trabajando más el formato epé que el álbum. De hecho, el único álbum, Interference, lo sacamos en CD y digital con Amoeba Label. Estuvo bien, pero todo lo demás han sido epés en formato digital, excepto Save, que lo sacamos con Solid Tapes el año pasado en cassette. Fue otra buena experiencia. Y de ahí a Gorilla...

-Que como tantas y tantas otras ediciones recientes sólo se lanza en descarga digital. Como melómanos, ¿sienten añoranza del formato físico?

-Claro, sobre todo porque nuestro sueño es editar en vinilo. Hablamos con Fernando Lagreca de la posibilidad de hacer una tirada pequeña en vinilo de Gorilla y compartir los gastos a medias, pero no salió. Aunque después de ganar el Villa de Bilbao tenemos ahí un dinerito que va a servir para autoeditar en vinilo nuestro próximo disco. Somos compradores de vinilo, es un formato que nos gusta mucho, y nos da mucha pena no poder hacerlo porque económicamente no es factible.

-¿Se corresponde la cuantía del premio con la longevidad del concurso?

-Bueno, son 4.000 euros. La mitad irá para el disco -grabación, mastering, edición...- y el resto para comprar máquinas, jajaja. Todo el dinero que ganamos con la música lo gastamos en máquinas.

-¿Pero será una edición física de Gorilla o un disco nuevo?

-Nuevo, la idea es crear música nueva para ese disco. El premio del Villa de Bilbao también incluye una tirada en CD de 250 copias por parte de Sarbide, la empresa organizadora, pero estamos intentando que sea una edición en 7" quizás con dos temas de Gorilla, así en plan regalo. Pero el vinilo autoeditado será con música nueva.

-¿Cómo desembarcaron en Beautiful Accident, el sello de Lagreca?

-Coincidimos con Fernando en un evento, en 2013 ó 2014, organizado por el colectivo Valle Eléctrico. Hicieron un recopilatorio en cassette con un diseño espectacular, porque se lo trabajan muchísimo, y conocimos a Fernando en una de las fiestas que organizaron para presentarlo. A nosotros nos llevaron a la de Barcelona, en Razzmatazz, y allí lo conocimos. A partir de ahí hicimos buena amistad. Siempre que hemos ido a tocar a Barcelona ahí ha estado él, el primero, apoyándonos. Coincidimos otra vez en junio tocando en Manresa y le comentamos que teníamos temas nuevos que enseñarle. Le gustaron mucho, así que empezamos con todo el proceso.

-Y por medio llegó el Villa de Bilbao...

-Sí, habíamos escuchado a los ganadores de las anteriores ediciones e íbamos en la misma línea, así que Benjamín y yo comentamos que teníamos posibilidades. Pero cuando llegamos a la final nos contaron que nuestro apartado había dejado de llamarse Nuevas tendencias para convertirse en Urban. Los otros dos eran grupos de rap de la zona, y entonces pensamos que no íbamos a ganar. Pero ganamos. Fue una sorpresa. Aunque estar allí ya era ganar: es un concurso con muy buenas condiciones, te pagan dietas en función de desde dónde llegas, lo nunca visto.

-Llama la atención lo poco que se prodigan en directo en su propia ciudad. ¿Por qué?

-Pues no lo sé... No sé si es que no nos hacen mucho caso... De lo que sí me doy cuenta es que de que llevamos un directo muy cañero, pero aquí, en Sevilla, la gente viene a nuestros conciertos predispuesta a quedarse parada. En otras partes la gente baila un montón, pero aquí no. El otro día tocamos en el festival OFF Sevilla y pasó justo eso. Al día siguiente me escribió una chica para decirme que le habíamos gustado mucho, que se le iban los pies, pero que no bailó porque nadie lo hacía y le dio vergüenza. Eso es un problema.

-Es curioso que, tras transitar por estilo como el dubstep, en Gorilla vuelvan la vista al house. Oiga, es muy noventero...

-Agradezco un montón que nuestros directos gusten todavía más que nuestros discos. Siempre nos dicen que, aunque es complicado sonar mejor en vivo, nosotros lo conseguimos. Creo que es por lo que comentaba antes: siempre hemos enfocado nuestros directos de una manera muy cañera. Pensamos que lo que quiere alguien cuando va a un concierto o sale de fiesta es eso: caña. Y lo que queríamos con Gorilla era justo eso, acercar nuestro directo a la grabación, a tu casa. Y sí, es cierto lo de los 90, después del OFF también nos lo dijeron, jajaja.

-Sevilla cuenta con una escena rock de larga tradición. ¿Cree que tapa a otras, como la del rap o la electrónica?

-En parte, puede ser. Me gustaría convivir con todo el mundo, que hubiese más eventos donde se mezclaran grupos de rock, de electrónica... Festivales más versátiles. Quizás quien vaya a ver a un grupo de rock vea también, antes o después, a uno de electrónica y le guste. O al revés. Aquí hay eventos de electrónica o eventos de rock, pero no una convivencia.

-Resulta llamativo, porque desde hace años la escena electrónica local también se muestra particularmente estimulante. ¿A quién destacaría?

-A Lost Twin, por supuesto, somos muy fans de Carlos [R. Pinto]. Pero también colectivos y sellos como Breaking Bass, Industrias 94, Lie Radio... En realidad hay mucha escena y cada vez con gente más joven. Para mí, que tengo 28 años, son los chavales. Está muy bien que esto se mueva, pero no veo promotores que apuesten por hacer algo con todos ellos, un festival en primavera o algo así. O sea, que escena hay, pero no tenemos dónde mostrarla.