Lotería de Navidad: El día más feliz del Parque Alcosa

En una de las esquinas del centro comercial Aleste está la administración de lotería El Elefante Dorado. En ella trabaja Macarena, la persona que ha repartido más felicidad en la ciudad de Sevilla a causa de la Lotería de Navidad. "He vendido 150 décimos del segundo premio, el 42.833", explicaba sonriente a los muchos medios de comunicación que fueron en su busca. Es decir, la administración de Macarena ha repartido tres millones de euros. "Dos han sido aquí y uno en un bar de la calle Elda", detallaba esta lotera desde hace nueve años. Nunca había dado un premio de la Lotería de Navidad, pero sí muchos segundos: el de la Hispanidad, el del Euromillón, el de la Bonoloto y el de la Primitiva. "Somos una administración de segundos", comentaba entre risas. Una felicidad compartida con clientes y trabajadores del espacio comercial, entre ellos varios guardias de seguridad del centro. Incluso entre los que no han sido agraciados pero comparten ubicación con ella. "Me alegro por Macarena", decía José, empleado de una compañía telefónica que trabaja diariamente frente a la administración agraciada.

La felicidad que ha partido de este punto junto al Parque del Tamarguillo ha viajado a muchos rincones del distrito Este-Alcosa-Torreblanca. Principalmente, a la calle Elda. Concretamente, a un bar abierto en 2019 llamado La Bodega. Su dueño, Miguel Ángel, decidió comprarle varias decenas de décimos del 42.833 a Macarena para venderlos a sus clientes. Cada uno de ellos vale 20.000 euros tras el sorteo de esta mañana. Algo que revolucionó el local tal como los niños de San Ildefonso lo cantaron. Sandra y Andrea, dos jóvenes trabajadores de este negocio, no podían ocultar su alegría mientras servían a los clientes, que también llegaban exultantes y se celebraban con champán y cerveza en la terraza a pesar de la lluvia y los truenos, que eran tomados como fuegos artificiales por los presentes. O, mejor dicho, gracias a la lluvia, pero de millones. Ellas ya piensan en qué coche comprarse o dónde viajar en cuanto la pandemia mejore. Thailandia y Maldivas son sus destinos probables.

Manuel Jesús, en cambio, prefiere "compartir con la familia y aliviar la situación en casa". Es cliente habitual y trabaja de encargado de mantenimiento en una comunidad de vecinos de Sevilla Este. "Cuando salió en la tele del bar mi número con el premio no me lo creía, me tuvieron que sentar", cuenta este padre de familia que asegura que "estas navidades van a ser especiales". También lo serán para Dolores, recién separada a sus 70 años. Algo que le hacía aún más feliz: "Ahora que estoy sola no tengo que compartirlo con nadie". Ella es una habitual de La Bodega, a la que visita casi diariamente para tomarse un botellín de Cruzcampo por 80 céntimos. Sí lo compartirá con su hija de año y medio María José Espinar, ex trabajadora del bar agraciado y vendedora de cupones de la Once en la actualidad. Dio un premio de 20.000 euros y ahora le toca a ella recibirlo tras comprarle un décimo a su antiguo jefe, Miguel Ángel.

"Es la primera vez que le compramos a Macarena", contaba este hostelero afectado por el coronavirus. Abrió si negocio poco antes del inicio del confinamiento y, además de quedarse con uno de los billetes premiados, vio a su clientela más feliz que nunca. "Son gente trabajadora del barrio", decía mientras los señalaba y resaltaba sus vestimentas de trabajo. Miguel Ángel usará el dinero para "tapar agujeros" como harán muchos otros a los que la suerte les ha sonreído en este siempre 22 de diciembre.