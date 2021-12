Un cuarto premio comprado en Gerena "por intuición"

Hace dos días Antonio Jesús Alfonso, un vecino de Gerena, acababa su jornada laboral en Casa Salvi, uno de los restaurantes de mayor fama y prestigio de la provincia de Sevilla. Cerró la puerta del famoso establecimiento y se dirigió a la administración de lotería que regenta Salud Peralias, en la calle Primero de Mayo de esta localidad.

Desde que se levantó esa jornada "se le había metido un número en la cabeza". Era el 42833. "Llegué, pregunté y me dijeron que estaba disponible". Cuando han pasado 48 horas de esa compra, Antonio Jesús ha sido agraciado con el cuarto premio de la Lotería de Navidad, 20.000 euros por el décimo adquirido.

¿Intuición?. Eso le preguntan ahora los compañeros y amigos, que recuerdan cómo ese día este gerenero llevaba en mente el 42833, que ha dejado una buena suma de millones en Sevilla, especialmente en el barrio de Alcosa, de la capital hispalense.

Antonio Jesús tuvo conocimiento de que la suerte lo había llamado mientras venía con su novia de renovar el DNI. De hecho, fue su pareja, tras escuchar que ese número era el cuarto premio, el que se lo dijo. "Me aparté de la carretera y hasta paré el coche. No me lo creía", asegura este joven de 28 años.

Precisamente los 20.000 euros que ha ganado con el sorteo navideño le servirán para acabar de pagar el coche. Pero también lo repartirá con sus hermanos y padres. "Es lo mínimo que puedo hacer después de todo lo que se han sacrificado por mí y lo que me han dado en esta vida", asegura el premiado, quien lleva desde los 15 años trabajando en Casi Salvi, donde se ha vivido con gran júbilo este día de la Lotería.

Dotes "adivinatorias"

Ahora entre compañeros y amigos se valora -con cierta guasa- las dotes adivinatorias que atesora Antonio Jesús, con quien, casualidad o don, durante su intervención en el programa La Mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, salió el Gordo.

El décimo que compró es el único que ha vendido la administración de Gerena, por lo que este establecimiento sólo ha repartido 20.000 euros del cuarto premio, que ha dejado tres millones de euros en el barrio sevillano de Alcosa, al ser adquirido en la administración del centro comercial Alcampo.