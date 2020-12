¿Cuánto dinero toca con un quinto premio de la Lotería de Navidad 2020?

Las posibilidades aumentan en los quintos premios de la Lotería de Navidad ya que se dan un total de 8. El montante de esta categoría asciende a 60.000 euros por serie, 6.000 por serie y 300 por cada euro jugado.

El 22 de diciembre es un día de reflexión y suplicas a la buena suerte. En esa jornada se celebra el mítico sorteo de Lotería de Navidad. 2.408 millones de euros en premios entre los 172 millones de décimos emitidos que irán a miles de hogares españoles de los que algunos, saldrán con más de un problema resuelto.

Los quintos premios no tributan en Hacienda

Tras los niños del Colegio de San Ildefonso y la alegría de los ganadores, aunque el Estado quiere formar parte de un día tan especial, Hacienda no se llevará en esta categoría una parte proporcional del importe determinado, ya que todos los premios que no superen esa cuantía de 40.000 euros no tendrán que tributar.

El año pasado, los números agraciados en el sorteo fueron: 75.206, 6.293, 23.059, 66.212, 74.770, 54.527, 69.823 y el 81.610. Entre ellos, el 23.059 tocó de manera íntegra en Palamós, dejando en la localidad la friolera de 10,2 millones de euros. Además, el 54.527 fue vendido en su totalidad en Segovia.

Las protagonistas fundamentales del sorteo son las bolas que deparan la suerte y forman las combinaciones ganadoras. Pues bien, como dato curioso hay que sabes que éstas están fabricadas en madera de boj, un arbusto que crece en la Península Ibérica. Además, son grabadas con láser par ano influir en su peso y el suelo donde se produce el sorteo es de moqueta para que no rueden en el caso de caída.

La Lotería de Navidad 2020 se celebra sin público este año, debido a las medidas sanitarias establecidas por la pandemia del coronavirus. Al evento no podrán asistir las cientos de personas que se apiñan alrededor de la suerte esperando poder gritar un premio. A pesar de todo, el sorteo de la Lotería de Navidad en directo podrá seguirse a través de nuestra página web.