Cuánto dinero toca por acertar el segundo premio de la Lotería de Navidad 2022

El 22 de diciembre es uno de los días más mágicos del año, el momento en el que muchos españoles ven su vida cambiada por un golpe de suerte en forma de décimo de Lotería de Navidad. Los más afortunados disfrutarán de los premios más jugosos, los grandes, el 'Gordo' y el nada desdeñable segundo premio, pero ¿Cuánto dinero toca si tienes un décimo del segundo premio?

1.250.000 euros repartidos en décimos

Este año la cantidad total de dinero que repartirá el segundo premio es de 1.250.000 euros. Para saber cuánto de esa cifra toca a cada décimo que forma parte de la serie premiada solo se debe dividir entre 10 la cantidad total del premio, obteniendo un resultado de 125.000 euros por cada décimo que los afortunados tengan en su posesión.

Se trata, como cada edición, del segundo premio más importante del sorteo, tras los 400.000 euros que otorga cada décimo con el número del 'Gordo' navideño y por delante del tercer premio, que dará 50.000 euros por décimo.

Los tres grandes premios están por encima del límite de Hacienda de 40.000 euros sin impuestos, por lo que las personas que reciban el premio verán algo disminuida la parte de la que realmente podrán disfrutar. Aunque hay formas de poder disfrutar el premio íntegro, como el tener un seguro contratado para este fin y que cubre la parte correspondiente a la tributación a Hacienda.

Los otros beneficiados del segundo premio

Aunque no se consiga el segundo premio no pasa nada, el número afortunado puede seguir dando alegrías aunque no coincida totalmente con el que aparece en tu boleto. En este 'rebote', los otros afortunados pueden conseguir premios entre 100 euros y 1.250 euros, que también sirven para alegrar algo la mañana. ¿Qué números son los afortunados en estos casos?

Los números inmediatamente posteriores y anteriores al segundo premio reciben 1.250 euros por décimo.

y al segundo premio reciben por décimo. Los números que compartan las tres últimas cifras con el segundo premio reciben 100 euros.

que las con el segundo premio reciben Los números que comparten las dos últimas cifras con el segundo premio reciben también 100 euros.

Estos premios están exentos de la tributación a Hacienda por estar por debajo de su límite de 40.000 euros. Por otra parte, se encuentran también por debajo de los 2.000 euros, así que si se tiene alguno de estos décimos podría cobrarse vía Bizum en la administración de loterías más cercana y de forma rápida y segura. O por la vía tradicional, también desde la misma administración de loterías al estar por debajo de los 2.500 euros.

El segundo premio se deberá cobrar de la forma más tradicional, pudiendo acudir desde las 18 horas del mismo día 22 a una delegación territorial de Loterías y Apuestas del Estado con su DNI y el décimo premiado para poder realizar el cobro.