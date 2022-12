Dónde puedo cobrar el dinero del premio de la Lotería de Navidad

El próximo jueves 22 de diciembre todas las miradas estarán puesta en los niños de San Idelfonso y en sus famosos 'cantos'. La radio y la televisión serán esos días los principales aliados para todos los ciudadanos que tengan un décimo del Sorteo de la Lotería de Navidad. La imagen de uno de los niños tapando con su mano uno de los alambres de la tabla para que su compañero no introduzca la bola es la señal de que ese número lleva premio y, durante un segundo, el país se paraliza expectante a la espera de conocer si se trata del premio Gordo.

¿Y si nos toca, dónde podemos cobrar el premio? Una vez comprobado que un número de la Lotería de Navidad tiene premio, las ganas de celebración se unen a las de cobrar los 400.000 euros por décimo. Si nos entran las prisas, el décimo agraciado se puede cobrar el mismo día del sorteo, el 22 de diciembre, a partir de las seis de la tarde. Pero no hace falta correr tanto. Hay un plazo de tres meses para cobrarlo, es decir, hasta el 22 de marzo de 2023. Después de esta fecha, el boleto caducará, algo que no es extraño que le ocurra a algún despistado. Gracias a estos descuidos, Hacienda se embolsa todos los años una cantidad importante gracias a los premios no reclamados.

Para cobrar el dinero existen varios métodos, todo depende del importe que hayamos ganado. Si el premio no supera los 2.500 euros, es posible cobrarlo en cualquier administración de Lotería y Apuestas del Estado de las miles que hay repartidas por toda la geografía española. En caso de que el dinero que vayamos a recibir sea superior a los 2.500 euros, hay que acudir a cualquiera de las entidades bancarias concertadas para los cobros de los premios de la Lotería de Navidad. Algunas de estas entidades son BBVA, Santander, CaixaBank y algunas cajas de ahorro de la CECA.

La última opción para cobrar los premios de la Lotería de Navidad es dirigirse a cualquiera de las delegaciones territoriales con las que cuenta Loterías y Apuestas del Estado. Si se opta por esta vía para cobrar el premio, simplemente habrá que llevar el DNI y el décimo agraciado y ya podrá llevarse a cabo el reembolso del premio.

Desde el pasado año, además, si el importe es menos o igual a 2.000 euros, el premio se puede cobrar a través de Bizum. Para hacerlo, hay que abrir la aplicación móvil del banco y generar un código QR que habrá que presentar en una administración de lotería. Este código tiene una validez de 15 minutos, por tanto, hay que generarlo en el momento del cobro del boleto. Allí, se validará el número premiado y se hará la transacción al afortunado a través de Bizum. Las entidades bancarias que disponen de este método de pago son CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell, Unicaja, Kutxabank, Ibercaja, Cajamar, Abanca, Bankinter y Cajasur.

Sea cual sea la cuantía de los premios recibidos en la Lotería de Navidad, el cobro de los mismos llenará de ilusiones a todo aquel que tenga la fortuna de disfrutarlo. Independientemente de su valor, el cobro de un premio siempre es un chute de energía, ya sean los 20 euros de lo jugado o el premio Gordo, y en muchas ocasiones, una alegría compartida gracias a la tradición española de jugar un mismo número con la familia y los amigos.