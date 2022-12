Millones de personas en España sueñan estos días con que el próximo 22 de diciembre puedan terminar la mañana celebrando que les ha tocado la Lotería de Navidad. Las fantasías se disparan hacia que cuando los niños de San Ildefonso saquen las bolitas del bombo, la de los 4 millones a la serie vaya asociada a nuestro número, pero la frase que más se repite, probablemente sea esa tan típica de "yo me conformo con que me toque la pedrea" ¿La pedrea?, se preguntarán los no iniciados en la lotería navideña ¿Qué es una pedrea en la Lotería de Navidad 2022? Aquí os lo explicamos

La Lotería de Navidad en 2022 se presenta con algunas novedades. Una de ellas es que se han distribuido 180 series de 100.000 números, 8 series más que en sorteos precedentes, por lo que el dinero que se repartirá también es mayor. Concretamente, serán 2.520 millones de euros los que la Lotería dará en premios. Uno de ellos el de la pedrea, al que muchos consideran un pequeño premio de consolación, pero siempre termina convirtiéndose en la mejor escapatoria para cuadrar números y sacar algo de beneficio en el sorteo de la Lotería de Navidad.

¿Cuántas pedreas hay en el sorteo?

Según la Real Academia Española, en España la pedrea es el "conjunto de los números que resultan premiados con valor mínimo en la lotería nacional". Pero que nadie asocie este valor mínimo a algo simbólico. Está claro que no hablamos de los 400.000 euros al décimo que reparte el Gordo, pero la pedrea es casualmente, el premio que más probabilidad tienes de ganar de cara a este Sorteo de Navidad y el que más dinero reparte por diferentes puntos de España, al ser el más numeroso del sorteo. Para ejemplificarlo mejor, cada vez que escuchemos a los niños de San Ildefonso eso de "¡Mil euros!" estarán repartiendo una pedrea. En total lo cantan 1.794 veces, por lo que la posibilidad de que nos toque una pedrea es de casi un 5%, por el 0,0001% del Gordo.

Conocer si nos ha tocado la pedrea no será tan sencillo como si uno de los primeros premios se tratara. Aunque existen múltiples servicios de buscar premios de la Lotería de Navidad, no será hasta a partir del próximo 22 de diciembre por la tarde cuando a través de la web oficial de Loterías se podrá consultar los números de los décimos que hayan obtenido premio, ordenados por millares, y la lista con las pedreas de la Lotería de Navidad 2022.