Adelanto de 'Chicken Teriyaki' la nueva canción de Rosalía de su álbum 'Motomami'

Rosalía no ha podio resistirse a mostrar un adelanto de su nueva canción 'Chicken Teriyaki' que pertenece a su nuevo álbum 'Motomami' y que verá la luz el 18 de marzo de 2022. Este nuevo single de la catalana estará en todas las plataformas a partir de las 18:00 española de este jueves 24 de febrero.

La cantante ha querido seguir la estela de 'Saoko' donde el reguetón es el protagonista y ha querido que 'Chicken Teriyaki' sea una de las canciones que más se esuchen en las discotecas de moda, al repetir estilo musical, aunque con una letra aún más diferente que la de 'Saoko'.

CHICKEN TERIYAKIIIII🥡🥢 mañana a las 9am LA / 12pm MIA / 6pm Spain k emosionnnnnNN AAAAAAAAAAAaaa pic.twitter.com/04YIxhQLrO — R O S A L Í A (@rosalia) February 23, 2022

Son numerosas las diferencias entre este videoclip y el de su última canción presentada. Rosalía aparece en 'Chicken Teriyaki' con una melena de rojo intenso que difiere mucho de su clásica melena castaña que hasta ahora ha lucido. En este video también ha optado por un 'outfit' mas deportivo, al menos lo que ha publicado hasta el momento y además hay una coreografía mucho más estudiada que en anteriores canciones.

Fitting de lo nuevooooooooo⛽️🚨 pic.twitter.com/nDHgS9nf7U — R O S A L Í A (@rosalia) February 21, 2022

Si hay algo que no sorprende de la artista es que siempre trabaja con muchas mujeres a su alrededor aunque en esta ocasión no sólo participan en la coreografía mujeres, incluye también a varios hombres. No obstante no hay una gran diferencia de vestuario entre hombre y mujeres creando así una estética homogénea.

A pesar del revuelo formado tras el Tik Tok que subió con un avance de la canción, Rosalía demuestra que ella confía en su música y que su equipo la respalda y comparten la visión artística y creativa de la cantante, a pesar de los comentarios más o menos acertados de los internautas.

¿Qué significa 'Chicken Teriyaki'?

Pollo teriyaki es una famosa receta japonesa que es habitual ver en muchos restaurantes hoy en día. La palabra 'teriyaki' es una manera de cocinar las carnes en Japón en las que los alimentos que se van a ingerir son asados en un horno pero antes deben haber marinado en una mezcla de salsas autóctonas de este país asiáticos.

El término 'Teriyaki' es la combinación de dos palabras 'Teri' que significa 'brillo', es decir, el color sabor, aroma o textura que le pueda otorgar el marinado a la carne y 'Yaki' que quiere decir, 'asado'.

Letra de 'Chicken Teriyaki'

En el vídeo subido por Rosalía solo parece un trozo de la canción que saldrá este jueves, 24 de marzo y hay muchos que no entienden lo que canta la catalana así que en el fragmento subido a sus redes sociales, Rosalía dice:

...que la' tengo con Roleta

No hacen falta serenata'

Pa' ti na', aquí chicken teriyaki

Pa' ti na', aquí chicken teriyaki

Pa' ti na', aquí chicken teriyaki

Tu gata quiere maqui (mi gata en Kawasaki)

Quiero una cadena que me arruine hasta la cuenta...

Como Julio en los 70...

Habrá que esperar a que la canción salga completa para poder analizar con más detenimiento lo que Rosalía ha querido plasmar en este nuevo single. Aunque ya son miles los memes y comentarios que han inundado las redes con la reacción a esta canción.

Reacciones a 'Chicken Teriyaki'

la existencia de rosalia haciendo un disco con palabras japonesas implica la existencia de un japonés haciendo un disco en español cuyas letras sean algo como: tortilla, jamones, me comes los cojones. pic.twitter.com/iNCV3nKut4 — ً (@_nalgotica) February 17, 2022

El nuevo album de la Rosalia, El Mal Componer — FunCa Rotida (@JazzFemoral) February 18, 2022

Los Fans de Rosalía justificando que las canciones de Motomami son buenas pic.twitter.com/N2Ird1CnCc — I S M E L (@IsmelLCD) February 17, 2022

bad bunny canta un verso entero en japones y nadie abre la puta boca pro rosalia dice chiken teriyaki y se lia la de dios — mr. bottega (@eme____________) February 18, 2022