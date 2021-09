Alicia Keys anuncia su nuevo single 'LALA'

Alicia Keys ha lanzado su nuevo single 'LALA' con la estrella internacional Swae Lee a través de RCA Records. Junto con el lanzamiento del single, la artista ha anunciado su regreso a la gala de los MTV VMAs, que supondrá su primera aparición en nueve años.

Presentado por Doja Cat, el programa se emitirá en directo desde el Barclays Center el domingo 12 de septiembre a las 8PM ET/PT en MTV. La cantante y compositora neoyorkina ganadora de 15 premios Grammy ofrecerá una actuación en los VMAs con vistas de Nueva York para celebrar la resistencia de la ciudad. La última vez que Alicia se subió al icónico escenario de los VMAs fue en 2012 con la actuación con la que estrenó mundialmente 'Girl on Fire', con invitados especiales como Nicki Minaj y la gimnasta olímpica Gabby Douglas.

'LALA' marca el comienzo de una nueva era para Keys tras la reciente celebración del 20º aniversario de su icónico álbum de debut 'Songs In A Minor', a principios de este año. Desde entonces, Keys ha vendido más de 65 millones de discos y ha construido un repertorio de éxitos y logros sin precedentes.

Su séptimo álbum de estudio, 'Alicia', se publicó en septiembre de 2020 y le valió a Keys su octavo número uno en la lista de álbumes de R&B de Billboard. Los singles del álbum, 'Show Me Love' y 'So Done', le valieron a Keys un 11º y 12º número #1 en la lista de Billboard Adult R&B Songs, respectivamente.

Además, Alicia Keys actuará el 30 de junio en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 4 de julio en el WiZink Center de Madrid.