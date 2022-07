Live Aid: 37 años del mayor concierto de la historia

Estadio de Wembley, 13 de Julio de 1985, un poco antes de que la noche cayese sobre Londres. Salen dos hombre al escenario, uno de ellos enciende aún más a un público entregado. Eran Freddie Mercury y Brian May. Estaban a punto de comenzar los mejores 20 minutos de la historia del rock.

Adidas blancas con rayas negras, un pantalón vaquero tejano por encima de la cintura y una camiseta de tirantas blanca pegada que estilizaba la figura de uno de los mejores vocalistas de la historia,a su lado, una melena rizada que se agitaba con cada solo de guitarra. Freddie y Brian sabían que tenían aquella noche una cita con la historia. Queen había perdido fuerza a principios de los 80, esto, sumado a la irrupción de grupos como U2 en el panorama musical, hacia que la situación del grupo no fuera fácil. Esa misma tarde tocaban sobre ese escenario U2, que acababa de hacer una actuación estelar,y después de Queen tocarían David Bowie, The Who y Elton John. Pero cuando tras dirigirse al público Freddie tocó las primeras notas de Bohemian Rhapsody todo eso dejó de importar. Tras esa, vendrían Radio Gaga, Hammer to Fall, Crazy Little Thing Called Love, We Will Rock You y We are the Champions. El cuarteto formado por Freddie, May, John Deacon y Roger Taylor enfadó aquella tarde a Elton John por haber "robado el espectaculo". Dave Grohl, batería de Nirvana, afirmó que "todas las bandas deberían estudiar la actuación de Queen en el Live Aid", Si realmente sientes que esa barrera ha desaparecido, te conviertes en Freddie Mercury. Le considero el mejor frontman de todos los tiempos".

El concierto tuvo lugar de forma simultanea en dos recintos diferentes, Wembley y el Estadio JFK, aunque sería el primero el que acapararía gran parte del éxito, aunque en el otro también actuaron grandes nombres de la música como Mick Jagger, Led Zeppelin o Bob Dylan. El evento fue organizado por el vocalista de la banda The Boomtown Rats, Bob Geldof, y por el músico escocés Midge Ure.

Además de la actuación de Queen, otras bandas también se citaron aquella noche con la historia. El grupo irlandés U2 ya se estaba creando una sólida reputación a principios de 1985, y este concierto consolidó su ascenso. La banda interpretó una versión extendida de su éxito Bad de 11 minutos. La tarea más complicada le tocó a los británicos de Status Quo, que abrieron el concierto en Wembley. En el JFK, Eric Clapton regaló un repertorio de algo más de un cuarto de hora en el que tocó grandes éxitos como White Room, She’s Waiting o Layla. Si en Live Aid hubo una colaboración para los anales de la historia de la música fue la que protagonizaron el líder de los Rolling Stones Mick Jagger y Tina Turner. Por su parte, The Who hizo vibrar a todos los asistentes con la interpretación de Won’t Get Fooled Again, aunque se separarían tras el concierto y tardarían varios años en volver a tocar juntos. En el mayor concierto de la historia no podía faltar una de las bandas más influyentes de la música, si no la que más: The Beatles y la interpretación de Let it Be de Paul McCartney también quedaron en el recuerdo.

El objetivo del concierto era luchar contra el hambre en Etiopía, para lo que se recaudaron más de 100 millones de dólares, pero Live Aid acabó escribiendo su nombre con letras de oro en la historia de la música. De hecho, en honor a este concierto, el 13 de Julio es el día mundial del rock. El concierto fue emitido vía satélite en más de 72 países, con una audiencia de más de 1.500 millones de espectadores según The New York Times, más las 74.000 personas que acudieron al espectáculo en directo. El espectáculo musical más grande de la historia. Este verano se cumplen 37 años y aún se sigue hablando de las actuaciones que cambiaron el curso de la historia de la música.