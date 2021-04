Love of Lesbian presenta disco en Sevilla tras la prueba en Sant Jordi

Este martes se conocieron los resultados del concierto que hace un mes se celebró en el Palau Sant Jordi de Barcelona, en el que la banda Love of Lesbian actuó ante 5.000 personas como prueba piloto de un evento comercial que se ha visto que fue un éxito y no un foco de supertransmisión, ya que sólo se detectó, en el seguimiento que se le hizo a los asistentes en los 14 día posteriores, a seis personas con resultado positivo al coronavirus, de las que cuatro se descarta que se contagiasen allí dentro y de las otras dos no existen evidencias. Estos resultados propician un punto de apoyo muy firme para la realización de nuevos conciertos.

Y es precisamente Love of Lesbian la banda que visitará el 7 de mayo Sevilla, presentando en el Cartuja Center las canciones de su flamante disco V.E.H.N. aunque sólo se permitirá la entrada de 983 espectadores, lo que supone menos del 50% del aforo total disponible. Según confirmaron fuentes del Cartuja Center a este medio, ya se ha establecido un protocolo en el que todo estará delimitado para evitar aglomeraciones y se suprimirá el ambigú para que no haya excusas en lo de no usar la mascarilla.

Con todo, las condiciones en las que se desarrolló el concierto del Palau no son extrapolables a las que puedan realizarse en Sevilla por promotores privados porque aquel fue un experimento singular en el que no primaban las ganancias económicas y en el que los organizadores privados contaron con el apoyo institucional del Ayuntamiento y la Generalitat, aunque no ha trascendido si fue económico o solo logístico. Y las medidas que se implementaron en él tenían un coste que, en la actualidad, con los aforos tan reducidos en los que la viabilidad económica es un sueño todavía lejano, realizar pruebas a todos los espectadores hacen esta actividad inviable.

Sí es preceptivo y está regulado que haya ambulancias, unidades móviles de asistencia y otros servicios sanitarios, junto a personal de seguridad para actuar de forma diligente en una emergencia, y eso implica una inversión grande. Pero al menos tenemos ya una prueba más de que el sector cultural está haciendo las cosas bien y de que los protocolos y medidas de prevención que se realizan tienen sus resultados. Está claro que hay que ser muy precavidos pero la cultura ha demostrado que puede ser segura y se pueden seguir organizando conciertos pese a que la incertidumbre es plena, porque la normativa en cada comunidad es diferente y en Andalucía se encuentra en vigor una de las más restrictivas de toda España.