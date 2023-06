"Como mujer artista necesito referentes femeninos en la música"

La ficha When in Silence of the Soul Fanny Mendelssohn (1805-1847): Sonata en la mayor (Ostersonate) (1828) / Allegro molto en mi menor (1844) / Notturno (1838) / Villa Medicis en la bemol mayor (1840) / Cuatro lieder para piano Op.8 (1846) / Andantino en si mayor (1823) / Klavierstück en do menor (1824) / Sonata en sol menor (1843)



Paula Ríos, piano Eudora

Aunque naciera en Alicante, Paula Ríos se siente una pianista gallega. Se formó primero en Vigo y luego en la Musik-Akademie der Stadt de Basilea, donde estudió con Rudolf Buchbinder, aunque pasó también por la Schola Cantorum, de donde le ha quedado su interés por los pianos de época: “Trabajo con instrumentos antiguos para tratar de entender mejor las intenciones de los compositores. Hoy día me parece fundamental”.

–Este es su cuarto disco, ¿por qué decide dedicarlo a Fanny Mendelssohn?

–El primer Romanticismo me ha interesado siempre mucho y lo he trabajado muchísimo. Encontré un artículo en prensa hace unos años sobre una sonata de Fanny Mendelssohn que estaba perdida. Apareció la partitura manuscrita y se atribuyó erróneamente a su hermano Felix. Hace 10 años, una musicóloga americana, Angela Mace Christian, estaba investigando a Fanny, localizó el manuscrito y por la caligrafía y otras pruebas documentales demostró que en realidad era de Fanny y se atribuyó a ella finalmente. Yo accedí a la partitura y la estrené en España y Portugal, y la reacción del público fue tan entusiasta que eso me animó a profundizar en este repertorio, que es maravilloso.

–Angela Mace ve elementos beethovenianos en esta Ostersonate (Sonata de Pascua). La escribió en 1828, cuando acababa de morir Beethoven y eso la influyó decisivamente. ¿Comparte esta visión?

–Sí, y no sólo en esta obra. Fanny fue muy ecléctica y recibió muchas influencias que se fueron reflejando en su música. Bach tuvo una gran presencia en su formación y eso se nota en muchas de sus obras. Pero ella tocó las grandes sonatas de Beethoven; seguramente fue de las primeras en tocar la Hammerklavier. En la Ostersonate es muy evidente, pero en la Sonata en sol menor con que cierro el CD también.

–Han pasado 15 años entre una y otra sonatas, ¿qué ha cambiado en su música?

–Fanny no escribió muchas sonatas, porque no era normal que las mujeres afrontaran las grandes formas. Su mismo hermano le decía que debía dedicarse a las obras breves y al lied. Pero escribió algunas sonatas y vemos a Fanny cada vez más segura de sí misma; yo diría que los rasgos beethovenianos se han incluso potenciado en esta segunda obra.

–En el resto de piezas del programa, algunas figuran como primeras grabaciones mundiales. ¿Trabajó con los manuscritos o estaban editadas?

–La mayoría están editadas, pero yo trabajé con manuscritos de prácticamente todas, también de la Sonata de Pascua. Quería ser rigurosa y la obra la revisó Angela Mace. Repasé casi toda la obra de Fanny en manuscritos, cientos y cientos de piezas. Estuve seleccionando, y podrían haber salido cinco discos. Pero intenté hacer una especie de retrato, sobre todo pensando en los conciertos. Concebí el disco como un programa de concierto.

–¿Puede comentarme el resto del programa?

–Fanny fue una pianista virtuosa y muy al tanto de cómo se estaba escribiendo para piano en aquel momento. Estaba atenta a lo que se hacía y asumía rápidamente los nuevos recursos técnicos. Escribía sus propios estudios para mejorar y estar a la altura de los grandes virtuosos de su tiempo. Es una obra muy virtuosística, muy brillante. Son obras breves, muy pasionales, muy arrebatadas y muy interesantes desde el punto de vista formal, armónico… era muy innovadora, muy moderna. No tiene miedo a emplear recursos poco usados en su época. Estaba además muy interesada por la poesía alemana, fue una gran compositora de lieder, pero también escribió, como su hermano, romanzas sin palabras, he incluido cuatro de ellas en el CD.

–Obras de su último año de vida...

–Ella tenía intención de dedicarse profesionalmente a la música, aunque en su familia le dejaron claro de jovencita que eso no iba a ser posible, pero compuso mucho, se han conservado más de 450 obras de ella. Pensó en publicar varias veces a lo largo de su vida, pero se decidió a hacerlo sólo al final, en el último año, por eso han quedado tantas obras de esa época.

–Se hace ahora más música de Fanny Mendelssohn, ¿se está descubriendo el valor de su música o influye el ambiente social y político y se toca por el simple hecho de ser una mujer?

–Creo que la obra de Fanny es magnífica, y de hecho el disco nace de la respuesta del público al escuchar esta música, que gusta mucho. Aparte de eso, creo en la necesidad de la representación de la mujer en las artes. Como mujer artista necesito tener referentes femeninos en la música, y no sólo pienso en mí, sino en las niñas que están en los conservatorios, que sepan que hubo muchas antes de ellas y que si quieren pueden entrar en un mundo en el que son bienvenidas. Creo que se debe interpretar más música de compositoras.

–¿Independientemente del valor de su música?

–Creo que hay suficientes compositoras con música de calidad para que haya más presencia de ellas en las salas de concierto. Todavía no tenemos un problema de calidad, al menos en la música para piano. Hay muchas mujeres compositoras interesantísimas y lamento que no sean más conocidas.

–Si prepara este repertorio con instrumentos de la época, ¿por qué no se atrevió a grabar con uno?

–Mi formación principal fue de pianista moderna. He dado algunos conciertos con pianos históricos y es un placer, pero estoy más acostumbrada al moderno. Este programa lo he tocado (no completo) en un Pleyel del Museo Chopin de Valldemosa y fue un placer. Da muchas pistas sobre la intención de los compositores, la vocalidad, la polifonía, la sensibilidad, el sonido no es tan grande pero es posible hacer muchos más colores, y es posible improvisar, porque son teclados muy sensibles, más ligeros, dan muchas opciones al intérprete. Algún día sí que me gustaría grabar en algún piano histórico.

–¿Por qué el sello Eudora?

–Tiene mucho prestigio y tengo muchos compañeros músicos que me hablaron maravillas. Tuvieron confianza en el proyecto desde el principio. Grabamos en el Auditorio de Zaragoza, que es un sitio extraordinario, y todo fueron ayudas. El resultado creo que conecta perfectamente con el estilo de la música de Fanny, muy delicado, muy sensible y a la vez mucha potencia.

–¿Tiene el próximo disco ya en la cabeza?

–Sí, está en mente, será música española del siglo XX, para continuar con la Generación de la República [Paula Ríos dedicó un disco anterior a música de Jesús Bal y Gay y Rosa García Ascot, miembros de la generación], que hay un repertorio espectacular y está poco grabado.

