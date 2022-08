'Never gonna give you up' deRick Astley revive casi 40 años después

La herencia musical de la década de los 80 se mantiene presente actualmente en distintas formas para satisfacer la curiosidad de los más jóvenes y la nostalgia de los más veteranos, desde remixes de los grandes éxitos de la época hasta algunas emisoras que aún se dedican a reproducir dichos clásicos, pasando por la aparición de artistas de la época en cine y televisión.

Estas apariciones televisivas no solo se ciñen a series como Stranger Things y similares, donde la estética y banda sonora vintage constituyen un valor añadido que les suma atractivo de cara a la audiencia de todas las edades, una vez más incluyendo a espectadores jóvenes y otros más adultos que buscan rememorar grandes momentos al son de las canciones de su juventud, sino que también se abren paso en el mundo del marketing y la publicidad.

En este caso ha sido Rick Astley, artista pop británico que desarrolló su carrera en esta década llena de colores, transgresión y sintetizadores, quien ha vuelto a los focos después de convertirse en el protagonista del fenómeno de internet conocido como Rick Roll, esta vez interpretando su mayor éxito, Never gonna give you up, para un anuncio de la aseguradora InsurAAAnce.

El anuncio en cuestión utiliza de manera inteligente la letra de esta canción que habla de la fidelidad incondicional como una promesa de amor firme, sirviéndose de los paralelismos entre la letra de la propia canción y las garantías de esta aseguradora.

Esta vuelta a los focos ha despertado todo tipo de reacciones en redes sociales, e incluso varios usuarios de YouTube han enseñado el asombroso parecido entre la interpretación de este anuncio y el videoclip original:

La presencia de esta icónica pieza en un anuncio 35 años después de su lanzamiento original es una muestra más del revival ochentero que se está produciendo en la actualidad, con un público deseoso de reencontrarse con los mejores éxitos de una época extremadamente influyente en el proceso de evolución cultural, social y artística del mundo al completo que ha derivado en el panorama actual, manteniendo su herencia en formas muy diversas.