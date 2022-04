Cinco canciones memorables de Nirvana

Casi 30 años después de que Nirvana terminara su carrera debido al fallecimiento de su líder, Kurt Cobain, su música sigue sonando hoy día con la misma fuerza (o más) que cuando estaba activa. La banda que marcó a una generación y que puso al movimiento grunge en la boca de todos los medios de comunicación de la época ha vendido más de 80 millones de álbumes. Recopilamos cinco temas memorables del grupo estadounidense.

'Smells Like Teen Spirit'

La canción más escuchada de Nirvana, la que abre su trabajo más conocido, Nervermind. Uno de los himnos de la Generación X que ha ocupado varios números 1 de listas de música. Por ejemplo, en España, Nueva Zelanda, Bélgica o Francia. Además, este tema tiene varios discos de platino en países como Estados Unidos, Australia, Italia o Reino Unido.

'Come as you are'

Este tema, también del álbum Nevermind, salió el 3 de marzo de 1992 y como Smell Like Teen Spirit tiene mucha responsabilidad en la popularidad que alcanzó el grupo en los años 90. Una canción que la prestigiosa revista Rolling Stone calificó como una de las 500 mejores de todos los tiempos y que en abril de 2016 fue el sexto track de la década de 1990 más reproducida en Spotify, según 'Business Insider'.

'All Apologies'

Esta canción forma parte del álbum In Utero, el tercer y último LP de Nirvana, que vio la luz en septiembre de 1993. All Apologies también se puede escuchar en versión acústica en el álbum MTV Unplugged in New York y en la recopilación que se lanzó en 2012, llamada Nirvana. Además, ha sido versionada por multitud de artistas como la banda británica de Rock, Placebo o como la irlandesa Sinéad O'Connor. Este tema fue nominado en 1995 a dos premios Grammy, uno por mejor canción de rock y el otro por mejor interpretación rock de dúo o grupo con vocalista, pero no consiguió llevarse ningún galardón.

'Heart-Shaped Box'

Otra de las perlas de In Utero es este Heart-Shaped Box, que además fue lanzada como el primer single del álbum. El videoclip de esta canción se llevó muchos elogios de la crítica especializada y los fanáticos de la banda. Dirigido por Anton Corbijn, el vídeo musical mezcla en ocasiones un ambiente surrealista con imágenes de la película El Mago de Oz.

'The Man Who Sold the World'

The Man Who Sold the World es una canción de David Bowie que ha sido versionada por muchísimos grupos y aristas. La banda Nirvana fue uno de los que se encargó de adaptarla a su estilo y consiguieron que su versión sea la que más brille de todas. Fue presentada en el programa MTV Unplugged y transforma el pop psicodélico del tema original al característico rock alternativo de la banda estadounidense.