Kurt Cobain: 28 años sin el mito del rock

Hoy se cumplen 28 años del día en el que Kurt Cobain, líder de Nirvana, decidió quitarse la vida en su casa de Seattle. Un 5 de abril de 1994, el carismático artista ponía fin a su vida tras no aguantar los continuos estados de depresión, frustración, tormento y adicciones. El emergente grunge que él mismo había puesto de relieve en el panorama musical se sintió huérfano cuando tres días después se descubrió su cuerpo sin vida en su domicilio.

Hace ya 28 años de la tragedia y la leyenda de Kurt Cobain sigue igual o más viva que entonces. Cuando casi se cumplen 30 años del suceso, recordamos el trágico momento en el que Kurt Cobain ponía fin a su vida.

Kurt Cobain: 27 años y una carta de despedida

Kurt Cobain decidió que el 5 de abril de 1994 sería su último día de vida. Con un acusado perfil depresivo, del que nunca dejó de dar constancia durante la mayor parte de su vida pública, la figura musical se suicidaba a los 27 años de edad, con toda una vida y una carrera reconocida por delante. Para llevar a cabo el suicidio, Kurt atrancó la puerta con una silla y escribió una carta de despedida a su amigo imaginario de niño, Boddah.

En la misiva explicaba los motivos de la decisión y cómo ni el mundo de la música y el rock conseguían llenar su propio vacío: “Esta nota debería ser muy fácil de entender (...). Ya hace tiempo que no me emociono ni escuchando ni creando música, ni tampoco escribiéndola, ni siquiera haciendo rock’n’roll. Me siento increíblemente culpable. Por ejemplo, cuando se apagan las luces y se oyen los gritos del público, a mí no me afectan tal como afectaban a Freddie Mercury, a quien parecía encantarle que el público le amase y adorase (...). Simular que me lo estoy pasando al 100% bien sería el peor crimen que me pudiese imaginar”.

Kurt Cobain no logró deshacerse del tormento que lo perseguía ni de las adicciones que atrapaban su mente una y otra vez: “Lo tengo todo, todo. Y lo aprecio, pero desde los siete años odio a la gente en general... Solo porque parece que a la gente le resulta difícil relacionarse y ser comprensiva. ¡Comprensiva! Solo porque amo y me compadezco demasiado de la gente. Gracias a todos desde lo más profundo de mi estómago nauseabundo por sus cartas y su interés durante los últimos años. Soy una criatura voluble y lunática. Se me ha acabado la pasión, y recuerden que es mejor quemarse que apagarse lentamente -en esta frase cita una letra de Neil Young-. Paz, amor y comprensión. Kurt Cobain”.

Tras escribir la misiva, cogió la escopeta y acabó con su vida. Al morir a la edad de 27 años, Kurt Cobain entró de manera inmediata en el terriblemente conocido como el 'club de los 27', nombre con el que se conoce al conjunto de artistas muertos a la misma edad que el líder de Nirvana, como Janis Joplin, Jimmy Hendrix o Jim Morrison. De hecho, varios años después la cantante Amy Winehouse también moriría a la misma edad.

La muerte de Kurt supuso una onda expansiva en sus seguidores y en el panorama del rock, el grunge y el musical en general, sucediéndose los homenajes hasta el día de hoy. Su música, su voz tan característica e incluso su indumentaria siguen siendo material de culto e inspiración 28 años después