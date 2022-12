¿Alguna vez has visto una adorable mantarraya bebé con forma de ravioli?

Si alguna vez has tenido la oportunidad de ver una mantarraya en el mar sabrás que es un animal de una belleza increíble y que además puede llegar a impresionar por su enorme tamaño. Existen diferentes tipos de rayas: Mantarraya oceánica gigante, Mantarraya de arrecife, Raya toro, Raya de manchas azules, Raya pinta, etc.

Entre ellas hay diferencias de tamaño, color e incluso forma pero, ¿alguna vez has visto la cara de una mantarraya por abajo? muchas veces estamos acostumbrados a verlas desde la parte de arriba pero sinceramente la cara de una mantarraya es muy simpática y bonita, ¿no crees?

Y hablando de caras, ¿alguna vez has visto la cara de una mantarraya bebé? las redes sociales han mostrado una imagen de tres pequeñísimas mantarraya y han sido comparadas con alienígenas o extraterrestres e incluso con raviolis debido a su morfología: "Estas son rayas bebé. Parecen extraterrestres metidos en raviolis" decía el usuario @jimrosecircus1

These are baby stingrays. They look like aliens stuck in ravioli. pic.twitter.com/Am2jyv6Qug