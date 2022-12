Gato doméstico de pelo corto: lo más buscado sobre mascotas en 2022

A día de hoy, tal y como muestra el informe 'Digital 2022 April Global Statshot' de DataReportal, publicado en colaboración con We Are Social y Hootsuite, revela que más de 5 mil millones de personas en todo el mundo ahora usan Internet.

¿Qué tipo de uso le dan? mayoritariamente las personas buscan información, entretenerse con las redes sociales y juegos, además de trabajar. Pero si vamos más allá, en cuanto a qué tipo de información o entretenimiento buscan, podemos decir que los amantes de los animales hacen mucho uso de Internet sobre gatos (que de hecho es uno de los términos más buscados en la red) y sobre vídeos virales divertidos sobre animales.

Lo más buscado sobre mascotas en 2022

Google Year In Search ha presentado como cada año las búsquedas más populares y te podrías sorprender sobre cuáles son las mascotas más buscadas, tal y como ha recopilado hindustantimes.

1. Gato doméstico de pelo corto

Un gato doméstico de pelaje corto es un gato de ascendencia mixta, por lo que no pertenece a ninguna raza de gato reconocida en particular, que posee un abrigo de pelaje corto. Esta es la más común en la mayoría de países. Por normal general se trata de animales juguetones, agradables y sociables, y al igual que pasa con los perros que no son de "pura raza" no tienen mucho riesgo de sufrir problemas graves de salud.

2. gato atigrado

Un gato atigrado o tabby es un gato con un distintivo pelaje de rayas y manchas características. Estos gatos pueden poseer ojos verdes, dorados o azules y un pelaje de color gris, naranja, marrón o negro que puede presentarse solo o en combinación con el color blanco. Este tipo de gato suele tener una marca en forma de "M" en la frente y se cree que este animal está conectado con el gato montés africano, el gato montés europeo y el gato montés asiático.

3. Gato polidáctilo

Aunque por norma general los gatos tienen 18 dedos en sus patitas, un gato polidáctilo nace con más patas o dedos de los habituales. Estos gatos pueden tener seis dedos en cada pata y esto sucede debido a un problema congénito llamado polidactilia y las patas delanteras del gato se ven afectadas con mayor frecuencia, pero también puede ocurrir en las patas traseras. Algunos gatos también pueden tener "patas de manopla" que se producen cuando los dedos extra de un gato polidáctilo se forman en el medio de la pata, lo que le da una apariencia de pulgar.

4. Aspin

Curiosamente este es uno de los términos más buscados en Google este año 2022. Éste se refiere a los perros mestizos de Filipinas que también se encuentran en otros países del sureste asiático como Tailandia o Indonesia. Su pelaje puede ser de pelo corto o áspero y pueden tener pelaje negro, marrón, blanco, rojo, atigrado, gris y crema. Hay millones de perros en la calle y por norma general son desconfiados con los desconocidos y muy independientes.

5. Labrador Retriever

El top 5 de esta búsqueda no podía terminar sin que un perro de raza estuviera entre los términos más populares. Además, en España el Labrador se ha convertido en el perro más común de todos y el que prefieren miles de familias. Su carácter es confiado, alegre, extrovertido, social y muy inteligente. Es un perro que suele usarse también para trabajos y terapias (niños, personas invidentes, etc) y para ayudar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a resolver casos. Los labradores tienen mucha energía, tienen buenas habilidades atléticas y necesitan mucho ejercicio para mantenerse física y mentalmente en forma.

Otras búsquedas:

Hasta llegar al Top 10, le siguen los términos "pelo corto europeo", "sabueso", "Gato Munchkin" y "Staffordshire bull terrier"