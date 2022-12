¿De qué color es la sangre según cada animal?

Quizás al leer esta pregunta has podido pensar qué animal podría tener la sangre de un color que no fuera el rojo, como la que tenemos los humanos. Pero lo cierto es que la sangre puede ser de color azul, amarilla, verde, violeta e incluso transparente.

La bióloga Mireia Querol escribió un artículo en la web Biologueando.com sobre qué es lo que hace que la sangre sea de colores. Aquí explica que la sangre está formada por muchos componentes como por ejemplo los glóbulos rojos (eritrocitos), glóbulos blancos (leucocitos), plaquetas (trombocitos) o el plasma.

Pero según afirma la bióloga, el verdadero responsable del color de la sangre son los pigmentos respiratorios que en el caso de los humanos se encuentra en los glóbulos rojos. Y es que aunque el resto de animales tienen también pigmentos respiratorios (en su mayoría), sus colores varían mucho.

Animales con diferentes colores de sangre

-Sangre de color rojo: Este es el color más conocido de todos y pertenece a los humanos, a los mamíferos y el de la mayoría de los vertebrados. El motivo por el que el color es rojo es por la proteína de la hemoglobina.

-Sangre de color amarillo: Las ascidias, también conocidas como "los ascidiáceos" son animales marinos pertenecientes al subfilo Urochordata, y su sangre tiene un color amarillo verdoso. Mireia afirma que "su pigmento es la hemovanabina, que en lugar de hierro como la hemoglobina, tiene vanadio en las células sanguíneas (vanadocitos). Este pigmento no transporta oxígeno (no se sabe su función), por lo que más que sangre deberíamos hablar de hemolinfa".

-"Sangre" de color naranja: Algunos insectos y otros invertebrados no tienen sangre si no hemolinfa (básicamente agua con sustancias disueltas). Esta puede ser amarilla, naranja, verde, etc. Por ese motivo al ver algún insecto aplastado podrás observar que la "sangre" (por llamarla de alguna manera) tiene esos colores llamativos.

-Sangre de color verde: Algunos tipos de gusanos o sanguijuelas tienen la sangre de color verde debido a que su pigmento respiratorio es la clorocruorina. Curiosamente se parece a la hemoglobina porque ambas tienen hierro en su estructura, con la diferencia que la clorocruorina cuando está oxigenada, es de color rojo claro, pero cuando está desoxigenada es de color verde.

-Sangre de color azul: Mireia Querol da una lista de animales que tienen la sangre azul, como es el caso de los cangrejos cacerola y cangrejos herradura, los crustáceos de 10 extremidades, algunas arañas y escorpiones, algunos moluscos y los pulpos y calamares. Su pigmento es la hemocianina, que está dentro de sus células sanguíneas (cianocitos). En lugar de hierro, en su centro tiene cobre. Cuando está unida al oxígeno, es azul, pero desoxigenada, es incolora.

-Sangre de color violeta: algunos animales invertebrados marinos como los gusanos cacahuete o los gusanos pene. También los braquiópodos (parecidos a bivalbos) tienen la sangre lila.Su pigmento respiratorio es la hemeritrina. Cuando está oxigenada es violeta-rosa. Desoxigenada, no tiene color.