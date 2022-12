Los mayores bulos o informaciones incompletas sobre la Nueva Ley de Bienestar Animal

Desde el primer momento que el anteproyecto de la Ley de Bienestar Animal dio la luz numerosos medios de comunicación han difundido informaciones incompletas o erróneas. Tanto así, que en más de una ocasión el Director General de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, ha tenido que desmentir públicamente a través de sus redes sociales.

Desde Mascotíssimas hemos recopilado algunos de los mayores bulos o informaciones erróneas o incompletas que estos meses se han ido difundiendo y explicamos cuál es la información correcta.

El pasado mes de octubre el programa Cuatro al Día abría el magacín con esta llamativa pregunta: "¿Las mascotas de toda la vida a punto de desaparecer de nuestras casas?". Además, mientras difundían imágenes de algunos animales domésticos acompañaban unas letras: "¿adiós a las mascotas?" y es que a pesar de que este titular puede ser de lo más llamativo, lo cierto es que la Nueva Ley de Bienestar Animal prohibirá tener una serie de mascotas en los hogares.

Esta lista de animales incluye algunos como el erizo, el hámster o la tortuga. Comprar alguno de estos animales puede conllevar a multas de hasta 200.000 euros pero si ya tienes algunas de ellas lo que debes hacer es ponerte en contacto con la autoridad medioambiental competente en la Comunidad Autónoma donde vivas e informar de la especie que tienes. De esta forma seguirá teniendo la condición de "animal de compañía" y tendrás una autorización que te permitirá estar con él hasta que muera.

También tendrás que informar al Comité Técnico y Científico para la Protección de los Animales, que se encargará de determinar si dicha especie puede formar parte o no del listado de animales permitidos. Aun así, se prevé que el catálogo de especies exótica vaya sufriendo modificaciones, por lo que si tienes un animal que no sea un perro, gato o hurón, deberás ir comprobando periódicamente si tu mascota sigue siendo legal o no.