Multas de hasta 10.000 euros al propietario de la perra que se quedara embarazada en la Nueva Ley Animal

Sin lugar a dudas la Nueva Ley de Bienestar Animal ha traído consigo numerosas dudas entre los ciudadanos españoles desde que salió a la luz el anteproyecto que espera ser aprobado el próximo año. Esta ley tiene varios objetivos claros, entre ellos evitar el abandono animal y el maltrato, así como promover el sacrificio cero.

Por ese motivo, en España ya han empezado a llevar a cabo una serie de cambios a favor de los animales, como la modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil en la cuál desde el 5 de enero del año 2022 los animales ya no son considerados cosas si no "seres sintientes". Gracias a esta modificación, los animales no pueden ser embargados en caso de desahucio o un juez puede considerar su custodia en caso de divorcio llegando a incluso obligar a los dueños a tener una custodia compartida.

Se ha hablado también de las posibles multas que podría conllevar desobedecer la Ley, como es el caso de tener mascotas que, aunque hoy día son legales, el día de mañana pasarán a ser ilegales y su tenencia podría castigar a los propietarios con multas de hasta 200.000 euros. Hablamos de animales como erizos, cerdos vietnamitas, etc.

Pero, ¿qué otra multa ha llevado las manos a la cabeza a miles de propietarios de mascotas?

Qué debo hacer si mi perra se queda embarazada

Las redes sociales llevan difundiendo mensajes sobre la futura Ley de Bienestar Animal desde hace meses pero es importante entender siempre el contexto de cada mensaje. Tal y como se establece en el artículo 27 de la ley, no se podrá criar animales de compañía si no eres un criador inscrito en el Registro de Criadores de Animales de Compañía.

Esto se pretende hacer para llevar a cabo un control de la cantidad de mascotas que haya en nuestro país y además evitar luego que se pueda sacrificar a los cachorros o bien abandonarlos, ya que como hemos mencionado anteriormente son los claros objetivos de la ley.

Entonces, ¿qué debo hacer si mi perra se queda embarazada? según afirmaba Sergio García Torres, el Director General de Derechos de los Animales, los propietarios de las mascotas pueden inscribirse de forma "online, fácil y gratuita al Registro de Criadores de Animales de Compañía". De esta manera afirmaba que "no se va a multar a quien accidentalmente se le quede embarazada una perra”, pues si esto ocurre, “el dueño puede registrarse como criador o interrumpir el embarazo”.

Si entrara en vigor la Nueva Ley y el dueño de un cachorro no pudiera demostrar de dónde procede y se confirmara que no estaba inscrito en el Registro de Criadores se consideraría que habría cometido una infracción de carácter leve, conllevando a multas de entre 500 y 10.000 euros.