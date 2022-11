Multas de hasta 200.000 euros: ¿Qué hago si ya tengo alguna de las mascotas consideradas 'prohibidas' con la nueva Ley Animal?

En el caso de que ya tengas algunos de los animales prohibidos de la lista, no te preocupes. Lo que debes hacer es ponerte en contacto con la autoridad medioambiental competente en la Comunidad Autónoma donde vivas e informar de la especie que tienes. De esta forma seguirá teniendo la condición de "animal de compañía" y tendrás una autorización que te permitirá estar con él hasta que muera.

También tendrás que informar al Comité Técnico y Científico para la Protección de los Animales, que se encargará de determinar si dicha especie puede formar parte o no del listado de animales permitidos. Aun así, se prevé que el catálogo de especies exótica vaya sufriendo modificaciones, por lo que si tienes un animal que no sea un perro, gato o hurón, deberás ir comprobando periódicamente si tu mascota sigue siendo legal o no.