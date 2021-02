Ranking de las mascotas más populares en España

Seamos claros. España es un país que ama los animales. Forman parte de nuestras vidas, la de nuestros amigos o vecinos, y así lo afirma el registro de las casi 13 millones de mascotas que viven en las ciudades de nuestra país. Uno de los motivos puede ser la soledad que sufre algunas personas, que ha hecho que aumente hasta un 40% del número de animales de compañía en los últimos cinco años.

En este ranking, los perros, los gatos y las aves están en el podio. Indiscutiblemente, el número uno de todos es el perro, que supone más del 80% de todos los animales de España. Para que nos hagamos una idea supone que los españoles tenemos en total casi unos siete millones de perros. Estos animales son los más dependientes de todos los que os vamos a mostrar, ya que necesitan ser alimentados diariamente y salir un mínimo de tres veces al día para hacer sus necesidades. Entre las razas más comunes están la mestiza, el Yorkshire, el Labrador, el Pastor alemán y el Bulldog.

Los gatos están en la segunda posición de nuestras mascotas preferidas. Más de un 10% de los españoles tienen un felino en sus casas. Esto supone unos 2 millones y medios de ejemplares contando también con los que se encuentran en la calle. Parece poco, ¿verdad?. Los gatos son animales muy independientes y muy inteligentes. Son capaces de aprender a hacer sus necesidades en un arenero en pocos días y puedes dejarlos un fin de semana solos en casa siempre y cuando cubras las necesidades que tiene. Las razas más comunes de estos gatos son el europeo y la mestiza.

Después de estas dos mascotas se encuentran las aves. Son una opción ideal para aquellas personas que no tienen demasiado tiempo para dedicarle a una mascota porque por ejemplo pasa muchas horas fuera de casa. Las aves no requieren de muchos cuidados y e incluso pueden quedarse solas durante unos días, por lo que si tienes que ausentarte unos días de tu casa, no hay problema. Entra las más destacadas están los inseparables, canarios y loros.

Por último, hay mascotas que son las preferidas de los niños. Entre ellas los hámsteres, conejos y por último los reptiles (tortugas, camaleones, serpientes...).

Tu estilo de vida, tu rutina diaria y tus hábitos son imprescindibles a la hora de elegir un animal de compañía. En esta sección encontraremos información, consejos e historias de todos estas mascotas. Acompáñanos para conocer más sobre ellas.