Creían que habían rescatado un gato normal hasta que su pelaje cambió

Tras las pruebas el veterinario le informó que tenía una enfermedad rara, el vitíligo. Esta enfermedad rara provoca la pérdida de la pigmentación en la piel y cada vez se extiende a otras zonas del cuerpo. Por suerte, su estado de salud no ha empeorado ya que es un trastorno de la piel, pero se ha vuelto completamente distinta a su hermana.

Esta gata se ha convertido en una celebridad felina y también en una portavoz silenciosa de los animales y humanos que luchan contra el vitíligo. Un seguidor escribió: «¡Eres adorable! Mi madre tiene vitíligo, no sabíamos que los gatos pueden tenerlo. Un gran abrazo de Sientje y su mamá!» y otro: «Ella me hace sentir tan bien con mi vitíligo, estoy tan contenta de que alguien me haya presentado a Elli, cada día lucho con mis manchas».