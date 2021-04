Este ex presidente de Vox compra un perro de 1.200 euros y lencería femenina con la tarjeta del Colegio de Médicos

El Colegio de Médicos de Melilla ha denunciado al ex presidente de Vox y actual diputado no adscrito en la Asamblea melillense, Jesús Delgado Aboy, por algunos de los gastos que realizó con la tarjeta bancaria de la entidad cuando presidía la misma, que ascendieron a 81.300 euros en dos años, concretamente por varios pagos que al parecer no tienen relación con la entidad médica.

Entre esos gastos estaría la compra de un perro para regalo por valor de 1.200 euros, adquisición de ropa íntima femenina o una transferencia de cerca de 4.000 euros a la cuenta de Delgado con el concepto 'Teléfono presidente', todo ello "sin contar con la aprobación de la Asamblea".

Así viene recogido en la denuncia presentada en el juzgado por el Colegio Médicos por presunta administración desleal y apropiación indebida contra el que fuera su presidente hasta su salto a la política en 2019, dirigiendo Vox hasta su expulsión en enero de 2020 tras hacerse públicas unas grabaciones en las criticaba a Santiago Abascal y a su partido a nivel nacional por su presunto afán recaudatorio.

En el escrito dirigido al juzgado, la entidad médica recoge que "los extractos de la tarjeta de crédito de la que hacía uso Delgado acreditan que muchos de los pagos efectuados en sus múltiples estancias fuera de la ciudad fueron realizados en establecimientos que, de algún modo, guardan relación con la actividad colegial, como por ejemplo, dos cargos efectuados el 16 de junio de 2017, en sendas tiendas de moda íntima femenina --Oysho e Intimissimi--, u otros muchos realizados en tiendas de El Corte Inglés, de los que no existe soporte documental".

Asimismo, señala que "llama también poderosamente la atención que durante ese año 2017, entre los gastos correspondientes a la partida 6290 'Otros servicios' abonados por la entidad colegial, se incluyen un total de 3.918 euros que fueron transferidos desde la cuenta de la entidad a la cuenta titularidad de Jesús Delgado en concepto, según consta en las órdenes de transferencia, de 'Teléfono presidente', a pesar de que tampoco no existe soporte documental acreditativo de dicho gasto".

A juicio de los denunciantes, ello "demuestra que se ha estado abonando el teléfono particular de Delgado con cargo a los fondos colegiales, sin contar con la aprobación de la Asamblea, y sin que conste acreditado que el teléfono en cuestión haya sido utilizado única y exclusivamente para funciones estrictamente colegiales".

Viajes con las esposas

Según se consigna en el Informe de revisión emitido por la auditoria, ha resaltado, "durante el año 2017, los gastos de publicidad, propaganda, y relaciones públicas ascendieron a la nada desdeñable cantidad de 56.524 euros, mientras que en el año 2018 los gastos por esos mismos conceptos sumaron 24.792 euros, incluyendo gastos de viajes y estancias hoteleras de personas ajenas al Colegio y sus órganos de representación como son, por ejemplo, la esposa de Delgado, las esposas de otros miembros de su Junta o incluso el entonces asesor jurídico del Colegio y su esposa, a quiénes se les llegó a pagar un viaje en avión ida y vuelta a Madrid con estancia de tres noches en un conocido hotel de la capital".

El Colegio de Médicos ha detallado en su denuncia que muchos de estos gastos del órgano colegial se abonaban directamente por Delgado con cargo a una tarjeta con un límite concedido de 9.000 euros asociada a la cuenta del Colegio y sin embargo los cargos realizados durante los años 2017 y 2018 ascendieron a 30.753 euros "todos ellos sin justificar, sin que tampoco exista constancia de que la contratación y utilización de esa tarjeta fuese autorizada por el órgano supremo de la representación colegial, cual es la asamblea general".

Regala un perro para una boda

También exponen que, durante el año 2018, recoge el gasto de 1.200 euros de la cuenta 'Gastos fiscalmente no deducibles' en concepto de 'Regalo de boda de S.', a la sazón tesorero del Colegio de Médico, "a quién al parecer por su enlace matrimonial se le regaló un perro, también financiado por el Colegio".

Como colofón a lo que consideran ""su nefasta gestión", señalan que Delgado Aboy dejó de abonar el recibo de la póliza de responsabilidad civil de los médicos colegiados correspondiente al año 2019 "cuando previamente ya se le había cobrado su importe a cada uno de ellos, destinando los fondos a fines distintos, concretamente a abonar a un proveedor determinados enseres y mobiliarios que hubo que sustituir en el Colegio con ocasión de una inundación en diciembre de 2018, por importe total de 43.911 euros, a pesar de que la compañía aseguradora que intervino en el siniestro tasó los daños en 17.412 euros, produciéndose una pérdida de 26.498 sin que además se tenga constancia del destino físico de los elementos que supuestamente fueron sustituidos".

Disponer a su antojo de los fondos

En la denuncia, se subraya que "durante el periodo en el que se extendió su mandato" como presidente, Delgado "llegó a prescindir de sus normas esenciales del funcionamiento y de la intervención de restos de órganos colegiales". También apuntan que no existe constancia de que Delgado Aboy presentara anualmente para su aprobación a la Asamblea General de Colegiados el correspondiente proyecto de ingresos y gastos.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Melilla que lleva el caso ha pedido oficialmente a El Corte Inglés, al banco BBVA, a la mutua de profesionales sanitarios AMA y a un auditor datos sobre los gastos cometidos por Delgado durante dicha etapa, después de la denuncia presentada por la nueva dirección del Colegio de Médicos melillense y a la que se ha sumado también la Fiscalía.