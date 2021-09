Denuncian en un vídeo cómo la última orca en cautiverio de Canadá se golpea brutalmente frente a un cristal

El vídeo difundido por el movimiento anticautiverio, fue grabado por activistas que captaron el momento en el que la orca se golpea brutalmente frente a un cristal del tanque de un parque acuático de Canadá en el que permanece encerrada desde hace más de tres décadas.

La persona que grabó el vídeo fue Phil Demers, un extrabajador de este parque situado en MarineLand, Niagara Falls, en la provincia de Ontario. La orca se llama Kiska y es apodada como "la ballena más solitaria del mundo" por la asociación Whale Sanctuary Project.

El vídeo ha hecho saltar las alarmas al apreciar el estado de salud físico y mental de Kiska y también ha reabierto el debate sobre la vida en cautiverio y las exhibiciones en espectáculos artificiales.

Durante unos 30 segundos, Kiska golpea su cabeza y todo su cuerpo contra la pared del acuario. Los activistas piensan que tiene un "comportamiento peligroso y autodestructivo". "Es la única orca cautiva en América del Norte mantenida en aislamiento social respecto de cualquier otro mamífero marino", asegura Phil Demers, autor del vídeo.

Another angle. This is dangerous and self harming behaviour. Kiska is in distress. pic.twitter.com/3MSMt9T9UI