Encuentra un pez con una cara terrorífica y se vuelve viral en Tik Tok

Tik Tok cada día nos enseña algo nuevo. Gracias a esta red social hemos conocido cientos de historias, y la de hoy es muy curiosa, aunque seguramente para algunas será algo terrorífica.

La usuaria @frankie_nickole subió un vídeo en el que se podía ver la cara de un pez con un aspecto muy extraño que tenía dientes de humano. Aunque para muchas personas será la primera vez que vean un pez así, lo cierto es que es una especie muy conocida por los expertos, ya que tiene los dientes de un humano.

Nickole capturó la imagen del singular animal en Cape Coral, Florida (Estados Unidos) y no dudó en publicar su hallazgo en la redes sociales junto al siguiente mensaje: “No estoy segura a qué especie corresponde este extraño pez, pero este es uno de los motivos por los que no me baño en canales ni en ríos”.

Según parece, esta especie es bastante común en las aguas de la costa este y se puede encontrar en el Atlántico occidental desde Nueva York hasta Brasil, según apunta el gerente de colecciones de ictiología de la Academia de Ciencias de California, David Catania, al digital Snopes.

“La morfología y disposición de los dientes revela una dieta omnívora, ya que tiene incisivos en la parte frontal y molares atrás como los humanos”, asegura el propio Catania al mismo medio. También se le conoce como ‘cabeza de oveja’ por la forma de su boca y dientes.

La estructura y composición de la dentadura de los peces es muy similar a la de las personas, ya que incluso cada una de las piezas dentales está recubierta de esmalte a modo de protección. Los molares desempeñan el papel de triturar invertebrados con cáscara como cangrejos o percebes.

A pesar de este aspecto, no representa ninguna amenaza para las personas ya que tampoco son agresivos

El vídeo compartido por @frankie_nickolen su perfil de TikTok se ha vuelto viral y ya ha alcanzado casi 40 millones de reproducciones.