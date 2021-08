Encuentran una mariquita en el cuerpo de un hombre al practicarle una colonoscopia

Un hombre de 59 años se quedó completamente sorprendido tras hacerse una colonoscopia y que su equipo médico encontrara una mariquita dentro de su intestino.

Lo que podría haber sido una simple anécdota, ahora está siendo investigada en un estudio para ACG Case Reports Journal, para saber cómo puede haber llegado la mariquita hasta el intestino totalmente intacta y viva.

Los investigadores se cuestionaban cómo habría llegado hasta allí y cómo ha podido sobrevivir en el interior de un cuerpo humano, creyendo hipotéticamente que la mariquita entró mientras el hombre dormía.

Mientras que a la pregunta de cómo pudo sobrevivir en el interior del cuerpo humano, llegando a una etapa tan tardía del proceso digestivo con un aspecto tan fresco, es probablemente por el viaje acelerado a través de los intestinos, facilitado por una sustancia viscosa que induce a las heces.

“Su preparación para la colonoscopia puede haber ayudado al insecto a escapar de las enzimas digestivas en el estómago y la parte superior del intestino delgado”, explicaban los investigadores en el estudio.

Aunque es muy poco probable que un insecto vivo se cuele en el interior de nuestro cuerpo hasta llegar a los intestinos, el caso de la mariquita no es un hecho aislado. Estudios anteriores demuestran que se han encontrado incluso cucarachas vivas durante colonoscopias.

Another day, another cockroach diagnosed on colonoscopy 😱 🪳🔦https://t.co/tv3zGlbgrE pic.twitter.com/lqhdlFcecZ