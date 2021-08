Una anciana se reencuentra con el gato que perdió hace cuatro años en un terremoto

Dora es una anciana que vive en Italia y hace años sufrió una terrible y doble pérdida. La mujer vivió un terremoto que acabó con su hogar e incluso perdió a su mascota, un gato que desapareció durante años y que jamás pensó que pudiera volver a ver.

Pero el destino le tenía preparado a Dora una bonita sorpresa ya que nunca dejó de buscarlo. Cuatro años después su mascota que era parte de su familia regresó a casa. Dora no podía creer que su felino hubiera regresado y en el vídeo que vamos a mostrar a continuación se ve cómo no dejan de abrazarse, felices de estar juntos de nuevo.

Por suerte, el gato se encontraba visiblemente en buenas condiciones, nadie sabe dónde estuvo durante todo este tiempo, pero en su aventura de cuatro años parece que comió bastante bien. Fue una encantadora reunión llena de amor, estamos seguros que ahora recuperarán esos años perdidos y no se separarán nuevamente.