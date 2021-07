Estos son los olores que los perros no soportan

El olfato es uno de los cinco sentidos que nos hace captar olores agradables, deliciosos o desagradables. Los perros utilizan el olor para comunicarse con otros canes y además tienen sus propios olores en las almohadillas, orejas y ano. Este sentido lo tienen hasta 10.000 veces más sensible que el sentido de los humanos, volviéndolo el más desarrollado de todos.

Los olores que para los humanos pueden parecer agradables, a los perros puede no gustarles y también puede pasar a la inversa. Al igual que existen alimentos más saludables que otros para ellos, hay olores que a menudo incluimos en nuestro día a día que pueden llegar a irritar la nariz de nuestro peludo o incluso a poner su vida y salud en peligro.

Por ese motivo, hoy desde Mascotíssimas, os enseñamos qué olores no soportan los perros de forma general.

Olores que los perros no soportan

-Vinagre: Este producto tiene un olor muy fuerte para los perros e incluso para algunos humanos. En muchas ocasiones se usa el vinagre blanco en estado puro o diluido en un litro de agua (tibia) como repelente canino natural. Hay que reconocer que, aunque ahora se proclaman sus virtudes para el cuidado del hogar, su olor escuece en las fosas nasales en los humanos y aún más en el perro.

-Perfumes: ¿Alguna vez has probado echarle colonia a tu perro? probablemente haya corrido en dirección opuesta queriendo huir de ese olor. Normalmente tienen una gran cantidad de ingredientes químicos y pueden irritarle las vías respiratorias, además de confundirlos. Ellos nos conocen gracias a nuestro olor corporal y un perfume podría confundirlos.

-Olor a cítrico: Aunque este olor es muy común en los hogares, es muy diferente para los amigos peludos ya que se les hace insoportable e incluso puede llegarles a causar irritación en las vías respiratorias. Las frutas cítricas como el limón o la naranja son insoportables para ellos (aunque seguro que si ven una naranja en el parque y creen que se puede jugar con ella la cosa cambia, ¿verdad?)

-Productos de limpieza: Los olores de estos productos perfumados, con amoniaco e intensos no solo son odiados por los animales si no que también pueden llegar a ser muy tóxicos. Por este motivo es importante que cuando se limpie la casa a fondo, se haga con productos que no hagan daño a los animales o bien lo mantengas muy alejado de ellos para evitar irritaciones o intoxicaciones en el estómago.

-Alcohol: Este es otro de los olores que los perros no soportan. aunque realmente afectará más o menos en función de los grados que contenga el alcohol. No hablamos solo del alcohol como bebida si no también como antiséptico, por eso está desaconsejado aplicarlo en los perros con heridas.

-Pimienta, guindilla, chile, ajo: Estos alimentos picantes contiene una serie de compuestos químicos que produce un olor especialmente desagradable para los perros. Inhalar directamente este olor puede llegar a producir picor en la nariz, estornudos constantes e incluso irritación en las vías respiratorias.

-Tabaco: Los perros no solo no soportan su olor si no que también el humo puede llegar a afectar gravemente su salud. El tabaco podría convertirlos en fumadores pasivos y dañar sus pulmones, hacer que aumente de peso o incluso producirle cáncer.

-Esmalte de uñas y quitaesmaltes: Si sus compuestos químicos hacen que para los humanos el olor sea extremadamente fuerte, imagínate para un perro cuyo olfato es 10.000 veces más sensible. Muchos de ellos además tiene alcohol por lo que es muy importante mantenerlos alejados de nuestros peludos o bien comprar otros cosméticos que no tengan acetona.

-Naftalina: La naftalina no solo es uno de los olores que más detestan los perros, también es altamente tóxica para ellos hasta el punto que si ingieren alguna de las bolitas puede provocarles la muerte, así que tendremos que evitar su uso o al menos mantenerlas fuera de su alcance.