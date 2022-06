Entrenan a ratas para rescatar a las personas que se queden atrapadas en los terremotos

A pesar de que muchas personas pueden llegar a pensar que las ratas son animales repugnantes, sucios y que transmiten muchas enfermedades, estos animales son mucho más útiles de lo que se pueda pensar. Son inteligentes, participan en muchos estudios científicos pero una organización llamada "APOPO" se encarga de entrenarlas con el objetivo de ayudar a personas desde hace varios años.

En concreto, la asociación APOPO junto a la doctora Donna Kean piensan que estos animales pueden ser muy útiles en la búsqueda de vidas debajo de los escombros gracias a su pequeño tamaño y su agilidad, lo que les permite colarse en cualquier sitio donde una persona no podría entrar.

APOPO is training HeroRATs for Search & Rescue. The rats have a great sense of smell, and can move through small spaces to search for survivors. The basic behavioral sequence is: search for victim, pull ball to communicate victim has been found, then return to trainer for reward. pic.twitter.com/gAaBj8zMB5