Razas de perros a los que no se puede cortar el pelo en verano

Con la llegada del verano y las altas temperaturas muchas personas piensan que lo ideal para su mascota es realizarles un buen corte de pelo para que afronten la nueva estación de una mejor manera, pero debemos ser conscientes que cada año el sol es más fuerte y exponer directamente la piel a los rayos del sol puede ser muy peligroso.

Por ese motivo, os dimos una serie de consejos sobre cómo proteger a vuestro perro de los rayos del sol, y uno de ellos tenía que ver con realizarle un corte de pelo. Cada raza de perro es distinta y quizás lo que a algunas les puede venir muy bien, para otras podría ser muy perjudicial para su salud.

La realidad es que el manto que tienen (pelo) protege su piel de todas las estaciones del año y este es el principal motivo por el que algunas razas no deberían pelarse. Hoy, en mascotíssimas, os enseñamos algunas de las razas que no deberían cortarse el pelo ni en verano ni en cualquier otra época del año.

Razas de perro a las que no se puede cortar el pelo

Husky siberiano y otros perros nórdicos

Tanto esta raza como otras nórdicas (chow chow, samoyedo, malamute o Akita inu) tienen una doble capa gruesa que les protege del frío en invierno y los aísla del calor en verano. El denso pelaje interior del Husky es muy suave, mientras que la capa externa tiene pelos rectos y duros. Estos pelos superiores deben estar lisos pero no pegados al cuerpo.

Hace unos años, un husky fue viral porque su dueño rapó su cuerpo entero, dejando tan solo su cabeza con pelo. La imagen desató las críticas en las redes sociales, ya que para muchos el animal había sido sometido a un maltrato.

"Hacerle eso a un husky es un crimen. Jamás se debe rapar ni afeitar a un perro que tiene un pelo de doble capa. No sé si el lumbreras que ha hecho eso, lo habrá hecho para que pase menos calor. El pelo del husky, entre otras cosas, lo protege también del calor. Rapas a un perro pensando que estará mas fresco y lo que puedes conseguir es que le de precisamente un golpe de calor, quemaduras en la piel, etc. Ya no se trata de protestar por costumbre (que parece que se ha puesto de moda), sino que de verdad están poniendo en riesgo la salud del animal", criticó un usuario.

Border Collie y otros perros pastores

Los perros pastores como el Border Collie, el pastor alemán, Belga o Suizo, tienen también una doble capa que se divide entre pelo de cobertura y subpelo. Por ello es importante conocer los cuidados necesarios en su pelaje.

En concreto, el pelo del border collie precisa de cepillados frecuentes para mantener su buen aspecto y eliminar pelo muerto (deslanado). Consulta con tu veterinario o peluquero canino sobre el cepillo adecuado para tu mascota.

Labrador y otros retriever

El manto del Labrador Retriever tiene múltiples ventajas. Esta raza no forma nudos y es cómodo de explorar para detectar insectos o espigas. Su pelaje no necesita horas de peluquería profesional, nunca se debe cortar el pelo a esta raza. Ya que este le proporciona el perfecto aislamiento tanto del frío como del calor. A pesar de que el Golden Retriever tiene el pelo largo, no debes pelarlo mucho aunque sí puedes recortarle el pelo sobrante.

Entonces, ¿qué podemos hacer con estas razas?

Lo fundamental es mantener los cuidados de tu mascota y para ello debes consultar siempre con tu veterinario o peluquero canino sobre las necesidades de tu can. Es muy importante también cepillarlo para que se le caiga el pelo muerto. De esta manera también conseguirás que esté más fresquito. En época veraniega, mójalo con agua y aprovecha para cepillarlo. Te lo agradecerá porque se sentirá mucho más cómodo.