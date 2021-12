Imputan al hombre que presuntamente secuestró y ahorcó a una galga en una finca

La Guardia Civil está investigando a un vecino del Valle Aranguren de 34 años tras la desaparición y posterior hallazgo ahorcada de una perra galga de 4 años, un suceso que todavía investiga el Seprona.

Tal y como informamos en este periódico, los hechos ocurrieron el pasado día 26 cuando los dueños de Duna se encontraban en la Sierra de Tajonar junto a una adiestradora dando al animal la última clase, "practicando la llamada".

Su dueña, Laura Blázquez Macías, denunció los hechos a través de su cuenta de Instagram, volviéndose viral: "el pasado viernes cuando paseábamos por la Sierra de Tajonar, un individuo (por llamarlo de alguna manera) la metió en su furgoneta y se la llevó... Desgraciadamente la encontramos AHORCADA en su finca particular de Tajonar, presuntamente se trata de un vecino de la localidad de Noáin que regenta un negocio muy conocido".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lau Burgo Masot (@lau_laulua)

Estando allí en el monte y realizando el ejercicio de "la llamada", vieron que Duna no aparecía y una furgoneta pasó por su lado mirando de una forma extraña. Al ver que la perra no respondía activaron el GPS. Su dueño, Juanma Trillo, cuenta a Efe que: "Este dispositivo nos dio la señal en una finca de Tajonar, y con ayuda de unos vecinos pudieron acceder a la misma y fue cuando encontraron a su perra ahorcada en un cobertizo".

Al investigado, ha afirmado Trillo, "no lo conocemos de nada ni sabemos nada de él", "no sabemos si la finca es de él o no, pero si tiene acceso, de él o de la familia. No sé".

El dueño de Duna se ha desvinculado también de la convocatoria de una concentración en la localidad de Noain ante un negocio del imputado, al que asistentes a la misma le han causado daños en el vehículo.

Por su parte la abogada María Girona, de la sección de derecho animal del Colegio de Abogados de Madrid, encargada del caso, ha comentado a Efe que no tiene información sobre el momento en que el sospechoso va a pasar a disposición judicial.

"Está de momento todo en manos de la Guardia Civil", ha señalado, aunque ha considerado "posible" que el caso llegue ante el juez antes de finalizar los puentes, por lo que entonces dispondrá de mas información sobre un posible móvil ya que ahora, "que yo sepa, no" tenía relación previa con sus clientes, aunque "en el pueblo parece ser que sí lo conocen por episodios anteriores".