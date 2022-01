Un Maine Coon se vuelve famoso gracias a su enorme tamaño

El gato Maine Coon es muy peculiar de por sí gracias a su gran tamaño que puede llegar a pesar unos 10-12 kilos (aunque se han visto casos de obesidad que han llegado hasta los 20 kg). Este gato es uno de los más buscados a la hora de elegir esta mascota como compañero de vida, tiene un denso y suave pelo largo y es considerada como una de las razas más cariñosas que hay, siendo ideal para una familia con niños.

Tiene una peculiaridad que lo diferencia frente al resto: ¡les encanta el agua y bañarse!

Además, los felinos son uno de los animales que tienen más éxito en internet y no es raro ver vídeos o historias virales, como es el caso de Kéfir, un gato de la raza Maine Coon que vive con su madre Yuliya en Rusia. Este gato todavía no ha cumplido los 2 años de edad y sin embargo pesa ya casi 13 kilos e incluso se espera que crezca un poco más porque pueden crecer hasta los 3 años.

Su dueña Yuliya cuenta a Bored panda que la gente se impresiona al verlo porque pocas veces se ven un doméstico tan grande: "Es curioso cómo reaccionan los demás cuando ven al gato porque es enorme. Mucha gente piensa que es un perro al principio".

Su cabeza es incluso más grande que la de una persona adulta y se alimenta con carne y productos naturales, algo muy diferente del resto de gatos, que por norma general se alimentan de comida seca. Su pelaje también llama poderosamente la atención, ya que es muy blanco y largo, lo que también provoca problemas al dejar una gran cantidad de pelos en toda la casa.

Aun así, cualquier inconveniente se supera con el amor de esta mascota. Él es tratado como un miembro más de la familia, tanto así que incluso come en la misma mesa junto a Yuliya y también la acompaña en el baño.

Kéfir también es muy inteligente, y curiosamente puede sentir el estado de ánimo general de las personas de la casa, como si supiera lo que pasa. Yuliya agregó: "Kéfir no maúlla, no grita y no daña los muebles. Un gato verdaderamente perfecto".