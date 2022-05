Mascotas domésticas que pueden contagiarse de la viruela del mono

La viruela del mono va creciendo cada día en nuestro país. Hasta ayer había 84 casos confirmados pero en el día de hoy se han sumado 17 nuevos casos en los dos focos principales: Madrid (14) y Canarias (2), además de uno en Sevilla, el primero en Andalucía.

¿Cómo se contagia?

Algunas de las dudas que están surgiendo ante este nuevo virus es, ¿cómo se contagia?. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, declaró el pasado miércoles 18 de mayo que la viruela del mono no es de transmisión sexual sino un virus que se propaga de animales a personas por contacto estrecho o fluidos y aseguró que el Sistema Nacional de Salud (SNS) ya estaba alerta para una detección precoz del mismo."Es un virus, por tanto no una enfermedad de transmisión sexual. Apareció en África en los años 70 y se da entre animales a personas. Estamos ante una enfermedad sonótica viral".

¿Qué mascotas domésticas pueden contagiarse?

Según explica el catedrático de la Universidad de Zaragoza y epidemiólogo Juan José Badiola esta alerta hay que "ponerla en cuestión" porque, según explica, las mascotas que hay en España mayoritariamente son el perro y el gato, que no son receptivos. "Este virus se ha descrito en monos, en roedores, y en antílopes", aclara.

Por tanto, los animales domésticos que podrían contagiarse o transmitir la enfermedad serían los hámsteres, ratas, ratones, conejos, o cobayas, explica el especialista a Europa Press. Sin embargo, no suelen salir a la calle, por lo que no habría en su opinión problema en caso de que se contagiara el dueño, puesto que estos animales no estarán en contacto con otros.

En el caso de que presentaran síntomas, serían los mismos que en las personas: cuadro febril, de dolor, y sobre todo esa erupción vesiculosa de costras y característica de la viruela del mono. La posibilidad de contagiar a un humano es realmente baja según Badiola.

¿Necesitan las mascotas hacer cuarentena?

A pesar de la información de este catedrático, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) recomienda adoptar medidas para que todas las mascotas mamíferas que hayan estado en contacto con los casos positivos y sus contactos estrechos “cumplan cuarentena y sean sometidas a pruebas”.

También deberán estar aislados de otros animales para evitar convertirse en transmisores de la enfermedad, incluso en animales silvestres, según lo hizo saber el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) en un informe de riesgo.