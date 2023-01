Matan al sapo gigante más grande del mundo

Su nombre era Toadzilla (apodado así por hacer similitud al legendario Godzilla) y es un sapo que descubrieron hace unas semanas en Australia (conocido también como sapo de caña). Este animal se volvió famoso cuando lo encontraron unos guardabosques y se impresionaron debido a su enorme tamaño.

Exactamente, tal y como recoge el periódico The Guardian, fue la guardabosques Kylee Gray quien lo vio el pasado 12 de enero mientras caminaba por el Parque Nacional Conway (Queensland) y se paró para dejar pasar a una serpiente que se había cruzado en el camino. A su lado, caminaba este sapo gigante y no dudó un momento en cogerlo para hacerle una foto. Después se encargó de aislarlo de la naturaleza pensando en sus efectos nocivos.

Por desgracia, el animal es extremadamente peligroso debido a sus glándulas venenosas, y aunque puede llegar a vivir hasta 15 años en la naturaleza, lo cierto es que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza clasifica a esta especie como una de las 100 especies más exóticas invasoras más dañinas del mundo.

Además, Toadzilla pesaba 2,7 kilos, por lo que aún llamó más la atención. Los sapos de caña comen todo lo que pueda entrar en su boca, incluyendo insectos, reptiles y cualquier otro mamífero pequeño.

Ahora, el enorme sapo ha sido sacrificado por ser una amenaza y sus restos han sido disecados. Ahora algunos museos han mostrado su interés por exponerlo, como es el caso del museo de Queensland.

