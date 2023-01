Adopta a un pitbull, piensa que es muy maleducado pero lo que realmente sucede es que solo entiende español

Las personas que adoptan un animal y lo introducen en su núcleo familiar deben tener en cuenta el posible pasado de estas mascotas: quizás haya sido maltratada por sus anteriores propietarios o tenga miedo al abandono porque la dejaron atada en algún lugar y se marcharon sin mirar atrás. Puede que incluso tu nuevo compañero de vida no entienda tus órdenes, ya sea porque nunca las aprendió o porque sus anteriores dueños hablaban otro idioma.

Esto es lo que le pasó a nuestra protagonista de hoy. Ariana es una chica que decidió acoger a perros de la raza pitbulls después de que el suyo (llamado Jack) falleciera en noviembre del año pasado de un cáncer con tan solo 7 años de edad. Fue entonces cuando acogió a Monty, un precioso perro cruzado con un american pitbull terrier que a pesar de comportarse bien jamás atendía sus órdenes.

La chica, por más que le hablaba en inglés y le pedía cosas tan básicas como "siéntate" o "dame la patita", el animal no le obedecía hasta que un día decidió preguntar al refugio donde lo acogió de dónde provenía el perro y cuál era su historia.

Para sorpresa de Ariana, el perro se había criado en un granja con una familia española, por ese motivo no entendía inglés y era muy probable que si se le hablaba en español el perro entendiera los comandos de órdenes.

Por ello, la chica decidió buscar en google traductor las palabras básicas en castellano y aprenderlas para que su nueva mascota pudiera entenderla: "siéntate" o "vamos" fueron las primeras que aprendió. Además, el novio de la joven habla español y pudo enseñarle las principales órdenes a la mujer.

Para su sorpresa, desde el primer momento que Ariana pronunció las órdenes en español, el perro hizo caso a la primera, por lo que realmente su perro no estaba mal educado si no que no le entendía.

Esta historia se ha viralizado a través de Tiktok donde la chica ha compartido algunos vídeos dándole órdenes a Monty. Es muy divertido escucharle decir: "abajo" con el sonido de tik tok de "oh my god you are spanish"

Además, Ariana da las órdenes en varios idiomas para que su otro perro también pueda entenderlas.