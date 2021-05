Muere "Bo", el perro de la familia Obama y uno de los más queridos por los estadounidenses

El expresidente de EE.UU. Barack Obama y la exprimera dama Michelle anunciaron este sábado la muerte de "Bo", un perro de agua portugués que acompañó a la familia durante sus ocho años en la Casa Blanca y que se convirtió en uno de los caninos más queridos del país.

Michelle explicó en Twitter que "Bo" tenía cáncer: "Esta tarde fue difícil para nuestra familia. Nos despedimos de nuestro mejor amigo, Bo, después de una batalla contra el cáncer. Estamos agradecidos por el amor que le demostró a lo largo de los años. Por favor abrace a los miembros peludos de su familia un poco más esta noche y déles un masaje en la barriga de nuestra parte".

This afternoon was a difficult one for our family. We said goodbye to our best friend—Bo—after a battle with cancer. We are grateful for the love you showed him over the years. Please hug the furry members of your family a little closer tonight—and give them a belly rub from us. pic.twitter.com/zOk3SPABsT