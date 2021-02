Muere Gen, el perro mundialmente famoso por sus gestos

Seguro que en más de una ocasión te han enviado desde Whatsapp, Facebook o alguna otra red social diferentes stickers, gif o memes. Estos son expresiones artísticas en forma de frase, imagen o vídeo que se han vuelto muy popular en nuestro día a día. Si no sabes de lo que estamos hablando, te lo reflejamos en la siguiente imagen.

Los perros y gatos son los primeros protagonistas de estas muecas y consiguen viralizarse diariamente en las redes. Uno de los animales más famosos fue Gen, un perro de la raza Corgi que ha fallecido este domingo 14 de febrero con tan solo cinco años de edad.

Sus gestos eran divertidos y poco comunes, lo cual hacía reír a sus más de 200.000 seguidores en su cuenta de Instagram, gestionada por Chikomaru, su dueño japonés. Él mismo se encargó de dar la triste noticia a través de una fotografía en la que Gen aparece de espaldas dando saltos sobre unas hojas, acompañado por un texto muy emotivo: "Así es como siempre lo recordaremos. Sin miedo, libre y desinhibido. Él siempre estaba dispuesto a una aventura y nos podía hacer sonreír en los peores días. Su corazón puro tocó a tantos, de cerca y lejos. Nos gustaría agradecer a cada uno de vosotros su amor y apoyo durante tantos años. Todavía tenemos el corazón roto pero es realmente reconfortante saber que es tan amado".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Corgi_Gen (@genthecorgi)

El perro murió a causa de un linfoma maligno y otros tumores, pero su dueño ha pedido que "No lo recuerdes con tristeza, sino con alegría. Nunca nos rendimos con él y él nunca se rindió con nosotros. Puede que no haya estado aquí durante mucho tiempo, pero vivió la vida más plena". A pesar de no estar ya con nosotros su dueño ha manifestado que "todavía tenemos tantos recuerdos de él que nos encantaría compartir contigo. La generación es para siempre".

La fotografía ha superado los 48.000 "likes" y miles de usuarios han escrito unos bonitos comentarios apoyando a Chikomaru. Para terminar, vamos a dejar unas fotografías de su cuenta de Instagram para recordarlo como ha pedido su dueño, con una sonrisa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Corgi_Gen (@genthecorgi)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Corgi_Gen (@genthecorgi)