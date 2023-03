Muere Kiska, la más maltratada y última orca en cautiverio de Canadá

Kiska es una orca que ha pasado gran parte de su vida en cautiverio. Nació en Islandia en 1977 y fue capturada en la naturaleza cuando tan solo tenía 3 años de edad junto con otras cuatro orcas. Desde ese momento ha estado viviendo en varios parques temáticos de todo el mundo, incluyendo SeaWorld en California y Marineland en Ontario, Canadá, lugar donde ha vivido hasta ahora.

Pero Kiska no ha tenido el final que muchos deseaban. El animal ha fallecido a los 44 años de edad en las instalaciones del acuario donde muchos animalistas lo clasificaban como un lugar de tortura. Fue el propio MarineLand quien lo informó a través de un comunicado: "El equipo de cuidado de mamíferos marinos y los expertos de MarineLand hicieron todo lo posible para apoyar la comodidad de Kiska y llorarán su pérdida".

Durante su tiempo en cautiverio, Kiska ha sido utilizada para espectáculos y para la reproducción, dando a luz a varias crías aunque muchas de ellas murieron a una edad temprana. Kiska era la única orca que quedaba en cautiverio en Canadá.

La situación de Kiska ha generado siempre controversia entre los defensores de los derechos de los animales y los parques temáticos que sostienen que las orcas en cautiverio son necesarias para la educación y la investigación. Los defensores de los derechos de los animales argumentan que mantener a las orcas en cautiverio es cruel e inhumano, y que estos animales necesitan el espacio y la libertad de los océanos para prosperar.

En 2015, el documental "Blackfish" puso en el ojo público la realidad de la vida de las orcas en cautiverio, incluyendo la historia de Kiska. El documental expuso el sufrimiento y las condiciones insalubres de las orcas en cautiverio, y generó un gran debate sobre la ética de mantener estos animales en parques temáticos.

En 2019, el gobierno canadiense prohibió la captura de ballenas y delfines en la naturaleza, así como la reproducción de estos animales en cautiverio, siendo Kiska la única excepción.

En el año 2021 difundieron un vídeo donde se veía el momento en el que la orca se golpea brutalmente frente a un cristal del tanque de un parque acuático de Canadá en el que permanece encerrada desde hace más de tres décadas.

La persona que grabó el vídeo fue Phil Demers, un extrabajador de este parque. Kiska fue apodada "la ballena más solitaria del mundo" por la asociación Whale Sanctuary Project.

Another angle. This is dangerous and self harming behaviour. Kiska is in distress. pic.twitter.com/3MSMt9T9UI