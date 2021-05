Rescatan una ballena varada en el río Támesis en Londres

¿Se imaginan asomarse al Puente de Triana y ver a una pequeña ballena que ha quedado atrapada y sin poder seguir su camino por el cauce del río Guadalquivir? Pues algo parecido es lo que ha sucedido en Londres, donde una pequeña ballena ha tenido que ser rescatada por un equipo de operarios después de quedar varada en una zona del río Támesis. Cientos de personas se agolparon en el suroeste de la ciudad, junto a la conocida como esclusa de Richmond para ver cómo liberaban a lo que se conoce como un ballena minke o ballena 'enana', que suele medir entre tres y cuatro metros de largo, y se había atascado en los rodillos de la esclusa.

Los vídeos que comenzaron a circular por las redes sociales a través del perfil de @dkfitldn y que posteriormente ya han sido viralizados a través de medios como Reuters, enseñan el esmero que ponen los trabajadores de la Autoridad Portuaria de Londres en limpiar y cuidar a la ballena hasta que logran liberarla, usando una manguera, mientras un veterinario comprueba su estado de salud mediante un rápido chequeo en la orilla del río.

Rescuers worked into the night to free a small whale stranded in the River Thames in southwest London https://t.co/OA4CRMGlCk pic.twitter.com/3O59auCnHp