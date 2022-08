Salvan a tres cachorros a punto de morir asfixiados al ser abandonados en una caja de plástico cerrada

El Partido Animalista PACMA ha denunciado a través de sus redes sociales el lamentable abandono de tres cachorros que dejaron en la puerta de la protectora de animales en Málaga. Fueron algunos voluntarios de la protectora quienes hicieron un vídeo en el que se podía ver cómo tres cachorros de la raza bodeguero (aparentemente) estaban en una pequeña caja de plástico con dos pequeños agujeros.

La caja, además, estaba cerrada con papel film transparente con el objetivo de que no escaparan de ahí. En el momento que cortan el papel con unas tijeras y abren la caja, se aprecia cómo los animales asoman la cabeza y están sudando. Toda la caja estaba empapada y tal y como comenta la chica en el vídeo: "qué calor, están sudando".

El partido animalista ha denunciado que abandonar un animal es delito y si no se endurecen de verdad las penas por maltrato animal, estos sucesos seguirán ocurriendo.

Mientras que algunos usuarios se han escandalizado con este vídeo y han criticado duramente el acto: "Que pena… el único consuelo que me queda es que los que han hecho esto algún día y ojalá más pronto que tarde estarán en una caja… pero de PINO", otros opinan que: "Al menos han tenido la decencia de dejarlos en la puerta de la protectora...otros no tienen tanta suerte. Hasta cuando este gobierno no endurecerá más las leyes?? 😡 son seres vivos no objetos".