Varios tiburones siembran el pánico al jugar en la orilla de la playa muy cerca de los niños

No es extraño ver un vídeo en el que algún que otro tiburón se acerca demasiado a la orilla de una playa asustando a los bañistas. Y es que a pesar de que el tiburón no es un animal agresivo y tiene una mala fama que no se merece, lo cierto es que allá donde va genera el caos y el pánico entre las personas.

Hace unos días, la usuaria de Instagram @karaskonieczny compartió un vídeo en su perfil en el que se podía ver unos cuantos tiburones en la orilla de la playa Neptune Beach, en Florida (Estados Unidos): "Hubo un poco de emoción este fin de semana. Vislumbré algunos tiburones alimentándose de carnada cerca de la costa en Neptune Beach Florida".

El vídeo se viralizó probablemente por el miedo que parecían tener los bañistas y los gritos en los que avisaban que se salieran del agua por la cercanía de estos grandes animales. Los tiburones fueron vistos nadando en aguas poco profundas mientras los bañistas se encontraban en ellas, por lo que tuvieron que ser evacuados. El hecho tuvo lugar el pasado sábado 30 de julio en Neptune Beach en Jacksonville (Florida).

El vídeo puede llegar a impactar porque en la orilla se ve cómo dos tiburones están nadando y de repente empiezan a chocar sus aletas.